Biznis i politika

Mađarska od 2027. bez ruskog plina: Hrvatskoj se otvara veliki posao

22. rujna 2026.
Mađarska od 2027. bez ruskog plina: Hrvatskoj se otvara veliki posao
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Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić
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Plinacro udvostručuje kapacitet prema Mađarskoj, JANAF nudi punu opskrbu MOL-a, ali ključni ugovori još nisu sklopljeni

Mađarska bi do listopada 2027. mogla osigurati dovoljno prirodnog plina iz neruskih izvora i tako, bude li potrebno, zamijeniti ruske količine, poručio je prošlog tjedna mađarski ministar gospodarstva i energetike István Kapitány. Budimpešta istodobno razmatra alternative i ruskoj nafti, a među pravcima na koje računa kod oba energenta nalazi se i Hrvatska.

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