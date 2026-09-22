Biznis i politika
Mađarska od 2027. bez ruskog plina: Hrvatskoj se otvara veliki posao
22. rujna 2026.
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Plinacro udvostručuje kapacitet prema Mađarskoj, JANAF nudi punu opskrbu MOL-a, ali ključni ugovori još nisu sklopljeni
Mađarska bi do listopada 2027. mogla osigurati dovoljno prirodnog plina iz neruskih izvora i tako, bude li potrebno, zamijeniti ruske količine, poručio je prošlog tjedna mađarski ministar gospodarstva i energetike István Kapitány. Budimpešta istodobno razmatra alternative i ruskoj nafti, a među pravcima na koje računa kod oba energenta nalazi se i Hrvatska.
Traže više alternativa
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