MMF: Svjetsko gospodarstvo izdržalo carinski šok, ali slijedi opasniji test

Georgieva kaže kako carine nisu bile presudne, no bez većih rezervi i stvarnog AI skoka u produktivnosti slijedi teži dio ciklusa

Svjetsko gospodarstvo, barem zasad, prolazi test trgovinskih šokova bolje nego što se očekivalo. Direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgieva poručila je iz Kijeva da globalni rast ostaje 'prilično snažan' i da američke carine nisu ugrozile ukupnu dinamiku, dijelom zato što su na kraju bile blaže od najava, a velik dio svijeta nije uzvratio istom mjerom. No dok MMF priprema nove prognoze za početak idućeg tjedna, Georgieva upozorava na opasniji problem: mnoge zemlje ušle su u novu fazu neizvjesnosti bez dovoljno rezervi, a goleme investicije u umjetnu inteligenciju mogle bi se pretvoriti u financijski uteg ako ne isporuče obećani skok produktivnosti.

MMF je mogao poboljšati prognoze, kao što je to ovaj tjedan učinila i Svjetska banka, naznačila je Georgieva u intervjuu tijekom posjeta Kijevu.

Svjetska banka podigla je ovaj tjedan procjenu rasta svjetske gospodarske aktivnosti u ovoj godini za 0,2 postotna boda, na 2,6 posto. Neznatno su poboljšali i procjenu za iduću godinu, za 0,1 postotni bod, na 2,7 posto.

MMF je pak u listopadu bio podigao procjenu rasta svjetskog gospodarstva u 2025. godini s tri na 3,2 posto, uz obrazloženje da je utjecaj američkih carina bio blaži no što se prvobitno strahovalo. Potvrdili su pak prognozu za 2026. prema kojoj bi aktivnost trebala porasti za 3,1 posto.

Nove prognoze međunarodni zajmodavac trebao bi objaviti početkom idućeg tjedna.

Na pitanje što će siječanjske prognoze pokazati nakon poboljšanja u listopadu, Georgieva je odgovorila da je svjetsko gospodarstvo 'nevjerojatno' otporno i trgovinski šok nije ugrozio rast.

Rezultati su trenutno prilično dobri, ali pretežu rizici koji bi mogli zakočiti rast, s fokusom na geopolitičke napetosti i nagle tehnološke promjene, rekla je čelnica MMF-a.

Stvari bi mogle izaći na dobro, ali globalno gospodarstvo moglo bi se suočiti i sa značajnim financijskim poteškoćama, ako ogromni resursi koji se ulažu u umjetnu inteligenciju ne rezultiraju obećanim poboljšanjem produktivnosti, objasnila je.

Američki su gospodarski rezultati, po njezinim riječima, bili "prilično impresivni", unatoč nizu carina koje je predsjednik Donald Trump prošle godine uveo gotovo svim zemljama u svijetu.

Carine su u cjelini gledano ipak niže no što se u početku bilo najavljivalo, a SAD čini tek oko 13 do 14 posto svjetske trgovine, navela je. Većina zemalja također nije uzvratila istom mjerom, bar zasada, što je ublažilo utjecaj američkih carina, dodala je Georgieva.

- Danas je teže prognozirati kako će se stvari razvijati, a popriličan broj tvrtki i političkih dužnosnika i dalje se ponaša kao da se ništa pod kapom nebeskom nije promijenilo - upozorila je.

Brine ju što mnoge zemlje nisu stvorile dovoljne rezerve kako bi se mogle nositi s eventualnim novim šokom.

MMF trenutno ima 50 programa kreditiranja, najviše otkada je osnovan, i sprema se za moguće nove zahtjeve za pomoći.