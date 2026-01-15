Tvrtke i tržišta

Allianz: Kibernetičke prijetnje i dalje najveći rizik

15. siječnja 2026.
Allianzov barometar rizika za 2026. Pokazuje da kibernetičke prijetnje i dalje predstavljaju vodeći poslovni rizik, no umjetna inteligencija bilježi najbrži rast i zauzima drugo mjesto

Prema Allianzovu barometru rizika, kibernetički incidenti bili su tema brojnih naslova u 2025. godini te i dalje predstavljaju najveći razlog za zabrinutost među društvima diljem svijeta. Proteklu je godinu obilježilo i ubrzano uvođenje umjetne inteligencije (AI-a), što se odrazilo u njezinu pozicioniranju kao rizika s najbržim rastom i zauzimanju drugog mjesta u godišnjem istraživanju, kao složenog izvora operativnih, pravnih i reputacijskih rizika za poduzeća. Ipak, gotovo polovica ispitanika vjeruje da AI u njihovoj industriji donosi više koristi nego rizika, dok petina ispitanika ima suprotno mišljenje. Prvi put u povijesti prekid poslovanja nije među vodeća dva rizika te je pao na treće mjesto.  Ipak, ova prijetnja i dalje ostaje izrazito važna jer često predstavlja posljedicu drugih prijetnji uvrštenih na ljestvicu 10 najvećih globalnih rizika.

Zahvaljujući čimbenicima poput mirnije sezone uragana s manjim financijskim gubitcima tijekom 2025. godine, prirodne katastrofe pale su na peto mjesto u odnosu na prošlu godinu. U međuvremenu, politički rizici i nasilje popeli su se s devetog na sedmo mjesto, što je bilo potaknuto rastućom zabrinutošću uvjetovanom geopolitičkom nestabilnošću i sukobima diljem svijeta.

Podaci za Hrvatsku pokazuju da su kibernetički rizici najveća prijetnja hrvatskim kompanijama, pri čemu su se u odnosu na prošlu godinu popeli s drugog na prvo mjesto. Prirodne katastrofe, poput požara, poplava, potresa i drugih ekstremnih vremenskih nepogoda, ove se godine nalaze na drugom mjestu, dok su lani bile na prvom. Posebno se ističe značajan porast rizika povezanih s umjetnom inteligencijom, koji su s devetog mjesta prošle godine skočili na treće mjesto ove godine. Rizici vezani uz umjetnu inteligenciju uključuju, među ostalim, izazove u implementaciji, izloženost odgovornosti te dezinformacije i pogrešne informacije koje generiraju sustavi umjetne inteligencije.

Na Allianzovoj ljestvici Barometra rizika za hrvatske kompanije nalaze se i rizici povezani s klimatskim promjenama (pad s 3. na 4. mjesto), makroekonomska kretanja (porast sa 6. na 4. mjesto), nedostatak radne snage (pad s 4. na 6. mjesto), promjene u zakonodavstvu i regulativi (pad s 5. na 7. mjesto) te prekidi poslovanja, uključujući poremećaje u opskrbnom lancu (pad sa 6. na 8. mjesto). Na ovogodišnjoj ljestvici pojavljuju se i novi rizici, poput tržišnih kretanja te rizika povezanih s bioraznolikošću i prirodom.

'Sve brže promjene u poslovnom okruženju zahtijevaju od kompanija da rizicima pristupaju proaktivno i strateški. Kibernetičke prijetnje, klimatski izazovi i napredak umjetne inteligencije zahtijevaju rano prepoznavanje i učinkovito upravljanje rizicima. Allianz, putem svojih inovativnih rješenja i alata, brine o kibernetičkoj sigurnosti svojih klijenata, omogućujući pravovremeno upozoravanje na potencijalne rizike, a poseban naglasak u svojim brojnim inicijativama stavlja na održivost i prilagodbu klijenata klimatskim promjenama čime dodatno jača otpornost i sigurnost poslovanja’, istaknula je Marijana Jakovac, predsjednica Uprave Allianz Hrvatska.

Izrazito složeni rizici

Glavni izvršni direktor društva Allianz Commercial Thomas Lillelund komentira: 'Nakon razdoblja nestabilnosti i neizvjesnosti koje je obilježilo 2025. godinu, društva se 2026. nastavljaju suočavati s međusobno povezanim i izrazito složenim rizicima u okružju koje se brzo mijenja. Uzimajući u obzir kontinuirani porast umjetne inteligencije u društvu i industriji, ne iznenađuje što upravo on bilježi najveći pomak u Allianzovu barometru rizika. Uz goleme prilike koje donosi, njegov transformativni potencijal i brza evolucija i usvajanje istodobno preoblikuju pejzaž rizika, zbog čega se ističe kao jedan od ključnih razloga za zabrinutost društava svih veličina diljem svijeta, uz bok drugim, već etabliranim prijetnjama.'

  • Kibernetičke prijetnje, s posebnim naglaskom na napade ucjenjivačkim softverom, petu godinu zaredom zauzimaju prvo mjesto na ljestvici rizika za društva svih veličina (42 posto odgovora na globalnoj razini).
  • Umjetna inteligencija (AI) bilježi najbrži rast te se s desetog popela na drugo mjesto (32 %), što naglašava novonastale rizike za društva u gotovo svim industrijskim sektorima.
  • Geopolitička previranja i neizvjesnost pogurali su političke rizike i nasilje na dosad najviše sedmo mjesto.
  • Kibernetički rizici najveća su prijetnja hrvatskim kompanijama, a prirodne katastrofe, poput požara, poplava, potresa i drugih ekstremnih vremenskih nepogoda, ove se godine nalaze na drugom mjestu. Posebno se ističe značajan porast rizika povezanih s umjetnom inteligencijom, koji su s devetog mjesta prošle godine skočili na treće mjesto ove godine.

Kibernetički rizici uvjerljivo predstavljaju najveći razlog za zabrinutost među društvima. U 2026. kibernetički incidenti petu godinu zaredom zauzimaju prvo mjesto na ljestvici globalnih rizika, uz dosad najviši rezultat (42 posto odgovora) i razliku u odnosu na druge rizike (+10 posto). Oni predstavljaju glavni korporacijski razlog za zabrinutost u svim regijama (Amerika, Azijsko-pacifička regija, Europa te Afrika i Bliski istok). Kontinuirana prevlast kibernetičkih prijetnji na vrhu Allianzova barometra rizika odražava sve veću ovisnost o digitalnoj tehnologiji u vremenu kada se pejzaž kibernetičkih prijetnji, kao i geopolitička i regulatorna okružja, ubrzano mijenjaju. Nedavni kibernetički napadi visokog profila naglašavaju stalnu prijetnju za društva svih veličina. Mala i srednja poduzeća sve su češća meta napada te su pod sve većim pritiskom zbog nedostatnih resursa za postizanje kibernetičke sigurnosti.

'Ulaganja velikih društava u kibernetičku sigurnost i otpornost pokazala su se isplativima jer omogućuju rano otkrivanje napada i pravovremeno reagiranje. Međutim, kibernetički se rizik i dalje razvija. Organizacije se sve više oslanjaju na pružatelje trećih strana u pogledu ključnih podataka i usluga, dok AI dodatno pojačava prijetnje tako što povećava površinu za napade i produbljuje postojeće ranjivosti', objašnjava Michael Bruch, globalni direktor Odjela za usluge savjetovanja o rizicima u društvu Allianz Commercial.

AI stvara novonastale rizike, ali i nove poslovne prilike

AI se probio u sam vrh globalnih razloga za brigu u poslovanju, popevši se u 2026. godini na drugo mjesto (32 posto), u odnosu na deseto mjesto u 2025. – što predstavlja najveći skok u ovogodišnjem poretku. AI je zabilježio značajan pomak u svim regijama te tako zauzima drugo mjesto u Americi, Azijsko-pacifičkoj regiji, Africi i na Bliskom istoku, dok je u Europi na trećemu mjestu. Ujedno predstavlja sve važniji rizik za društva svih veličina te se probio među tri vodeća rizika za velika, srednja i mala poduzeća. Kako se usvajanje AI-a ubrzava te on postaje sve integriraniji u ključne poslovne operacije, ispitanici očekuju intenziviranje rizika povezanih s AI-em, posebice kada se radi o pitanjima odgovornosti. Brzo širenje generativnih i agentskih AI sustava, u kombinaciji s njihovom rastućom primjenom u stvarnim poslovnim okružjima, dodatno je podignulo razinu svijesti o tome koliko su organizacije zapravo izložene toj vrsti rizika.

'Društva AI sve češće doživljavaju ne samo kao snažnu stratešku priliku, već i kao složen izvor operativnih, pravnih i reputacijskih rizika. U mnogim slučajevima njegovo se usvajanje odvija brže nego što to mogu pratiti upravljanje, regulatorni okvir i spremnost radne snage', navodi Ludovic Subran, glavni ekonomist Allianz Grupe. Pri tom dodaje: 'Budući da će sve veći broj društava 2026. pokušavati širiti primjenu, spomenuta će se društva suočiti s većom izloženošću problemima povezanim s pouzdanosti sustava, ograničenjima kvalitete podataka, preprekama pri integraciji te nedostatkom kvalificiranih stručnjaka. Istovremeno dolazi do pojave novih izloženosti odgovornosti povezanih s automatiziranim donošenjem odluka, pristranim ili diskriminirajućim modelima, zloupotrebom intelektualnog vlasništva te nejasnoćama oko toga tko snosi odgovornost kada rezultati koje generira AI prouzroče štetu.'

Prekid poslovanja snažno je povezan s geopolitičkim rizicima

Godinu 2025. obilježio je zaokret prema protekcionističkim trgovinskim politikama i carinskim ratovima koji su unijeli neizvjesnost u svjetsko gospodarstvo. Bila je to i godina regionalnih sukoba na Bliskom istoku te u Rusiji i Ukrajini, kao i graničnih sporova između Indije i Pakistana, Tajlanda i Kambodže te građanskih ratova u Africi. Taj se trend nastavlja u 2026. godini američkom intervencijom u Venezueli. Geopolitički rizici vrše sve veći pritisak na lance opskrbe, no unatoč rastućim prijetnjama, samo 3 posto ispitanika Allianzova barometra rizika ocijenilo je svoje lance opskrbe 'vrlo otpornima'. Samo u protekloj su se godini trgovinska ograničenja utrostručila i obuhvatila robu u procijenjenoj vrijednosti od 2,7 bilijuna USD, što prema društvu Allianz Trade čini gotovo 20 posto globalnog uvoza. To potiče društva na istraživanje trendova poput friendshoringa i regionalizacije. Ovakva kretanja dovode do visoke percepcije rizika – 29 posto ispitanika navelo je prekid poslovanja kao jednu od vodećih prijetnji, svrstavši ga na treće mjesto. Ipak, u odnosu na prošlu godinu taj je rizik zabilježio pad za jedno mjesto.

Ne iznenađuje da su se politički rizici i nasilje popeli za dva mjesta, na sedmo mjesto, što je njihova najviša pozicija dosad. Usko povezani rizik promjena zakonodavstva i regulatornog okvira – koji uključuje i trgovinske carine – nalazi se na četvrtome mjestu na globalnoj razini, nepromijenjeno u odnosu na prethodnu godinu, ali uz povećan udio ispitanika, što je bilo potaknuto rastućim protekcionizmom. U biti, globalna paraliza lanaca opskrbe zbog geopolitičkog sukoba, prema mišljenju 51 posto ispitanika, predstavlja najizgledniji scenarij 'crnog labuda' koji će se ostvariti tijekom idućih pet godina.

O Allianzovu barometru rizika

inače, Allianzov barometar rizika godišnja je ljestvica poslovnih rizika koju sastavlja osiguravatelj društava Allianz Grupe Allianz Commercial zajedno s drugim subjektima Allianza. Obuhvaća stajališta 3338 stručnjaka iz 97 zemalja i teritorija te uključuje više upravitelje, stručnjake za upravljanje rizikom, brokere i stručnjake za osiguranje. Objavljen je petnaesti put.

 

Deset glavnih svjetskih poslovnih rizika u 2026.

Pogledajte metodologiju Allianzova barometra rizika i ljestvicu svih globalnih i nacionalnih rizika

 

