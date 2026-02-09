Nema iznimke: obiteljske trgovine neće raditi nedjeljom

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručio da se zabrana rada nedjeljom neće mijenjati te da je Zakon o trgovini dovoljan

Iako je u Planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstvo gospodarstva nedavno navelo da će se izmjenama Zakona o obrtu uvesti iznimka za obiteljske obrte u trgovini u pogledu ograničenja tjednog radnog vremena i zabrane rada prema posebnom propisu, čini se da od toga ipak neće biti ništa. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar danas je, naime, novinarima izjavio da iznimki za rad nedjeljom za obiteljske trgovine neće biti.

Ukidanje zabrane rada nedjeljom obiteljskim obrtima u maloprodaji nije predmet Zakona o obrtu, kazao je, te ustvrdio da je za regulaciju rada trgovina nedjeljom dovoljan Zakon o trgovini.

- To uopće nije predmet reguliranja zakona o obrtu tako da ne vidim da bi došlo do bilo kakvih promjena - rekao je Šušnjar odgovarajući na pitanja novinara nakon svečana akademije u povodu 20. obljetnice osnutka Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa), komentirajući medijske napise kako se izmjenama zakona o obrtu planira ukinuti zabrana rada nedjeljom obiteljskim obrtima u maloprodaji.

Zakon o trgovini kojim se regulira rad nedjeljom, a kojeg je potvrdio i Ustavni sud dao je svoje rezultate na način da smo ‘te ljude (zaposlene u trgovini, op. ur.) vratili obiteljima, vratili za nedjeljni ručak’, naveo je.

Rekao je i kako je Hrvatska ‘dominantno katolička zemlja’ te da ‘nedjelja služi tome da se svetkuje dan Gospodnji’ i da ga se ‘provodi zajedno u krugu obitelji’.

Što se pak tiče financijskih pokazatelja, rekao je da oni pokazuju kako se promet u nedjelju dominantno prelio na subotu i dijelom na ponedjeljak, tako da nema gubitaka ni za kompanije niti za proračun.

- Mi smo društvo jednakih prilika, tržište je ravnopravno za sve, neće biti nikakvih diskriminacija u odnosu na pravi oblik tako da ne vidim mjesta spekulacijama - rekao je.

Dovoljan je, kako je kazao, Zakon o trgovini koji regulira tu temu - 16 radnih nedjelja, uz sajmeni dan.

- Radnih nedjelja je dovoljno, a financijski pokazatelji su takvi da ne vidimo gubitke, a obitelji imaju svoje članove nedjeljom za stolom - istaknuo je.

Ostaje dakle otvoreno pitanje na kakve je iznimke onda Ministarstvo gospodarstva mislilo kada je u javno savjetovanje stavilo rečenicu u kojoj se navodi da će se izmjenama Zakona o obrtu ‘omogućiti obiteljskim obrtima iznimku od ograničenja tjednog radnog vremena i zabrane rada temeljem posebnog propisa koji uređuje područje trgovine u slučaju obavljanja djelatnosti prodavaonice i drugih oblika trgovine na malo'.