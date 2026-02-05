Nova industrijska strategija do travnja: Fokus na visoku tehnologiju

Ministar Šušnjar komentirao i situaciju s TŽV Gredelj, izrazio nadu da će se pronaći investitor koji će nastaviti s proizvodnjom

Nacionalni plan za razvoj industrije za razdoblje od 2027. – 2034. godine i Akcijski plan za njegovu provedbu trebali bi biti završeni do kraja prvog kvartala ove godine, s glavnim naglaskom da u hrvatskoj industriji u budućnosti bude što više visokih tehnoloških proizvoda, odnosno proizvoda visoke dodane vrijednosti, istaknuto je u četvrtak na prvom sastanku stručne radne skupine za njihovu izradu održanom u Ministarstvu gospodarstva.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je na sastanku da su i do sada postojale industrijske strategije, no one su ostale "mrtvo slovo na papiru".

"Danas smo imali radnu skupinu kako bi uključili sve ključne dionike - od resora javnih vlasti do samih proizvođača odnosno industrije, kako bismo dobili njihove inpute, odnosno saznali što oni smatraju da bi trebalo biti ugrađeno u novu industrijsku strategiju", kazao je.

Radna skupina, istaknuo je Šušnjar, ne kreće od nule budući da postoji prva radna verzija nacionalnog plana koja je već napravljena u Ministarstvu gospodarstva. "Industrija nije samo pitanje ekonomskog doprinosa razvoju države, već je i ključ opstanka, opstojnosti i otpornosti jedne države. To se moglo vidjeti i u proteklim krizama koje su se događale", rekao je ministar, dodavši da će država pokušati povećati samodostatnost u svim ključnim segmentima bitnim za društvo. Strategija će biti provedena uz pomoć nacionalnih i europskih sredstava. Naglasio je da se i EU okreće reindustralizaciji.

Otkrio je da Ministarstvo gospodarstva svakodnevno dobiva upite vezane uz investiranje u RH, što je po njemu rezultat administrativnog i poreznog rasterećenja investicija. Dodao je pritom kako je puno upita slovenskih poduzetnika koji žele investirati u Hrvatsku, čak i prebaciti svoje cjelokupno poslovanje. Istaknuo je i da su danas u hrvatskom industrijskom sektoru pretežno zastupljene niže tehnološke proizvodnje, koje čine 75 posto domaće industrije, a tek 25 posto su srednje i visoke tehnološke industrije.

Povratak realnom sektoru

"Nama je cilj da ovom nacionalnom strategijom okrenemo taj trend i da razvijemo što više visokih tehnoloških kapaciteta", kazao je Šušnjar. Naglasio je da će se sa konkretnom strategijom i akcijskim planom izaći vrlo brzo, do kraja prvog kvartala ove godine. Po njemu, vrijeme je da se Hrvatska vrati realnom sektoru, odnosno realnom životu. Doduše, kazao je i da je hrvatska industrija i sada jako dobra, budući da ona čini 80 posto ukupnog izvoza.

"Ciljano ćemo ulagati u prerađivačku industriju i u industriju visokih dodanih vrijednosti, to je ono što nam je cilj promijeniti", rekao je Šušnjar. Osnivač tvrtke DOK-ING, Vjekoslav Majetić, koji je bio na sastanku radne skupine, zadovoljan je što su se u postupak izrade nacionalnog plana za razvoj industrije uključili i poduzetnici, odnosno tvrtke koje se bave proizvodnjom. Od Vlade i HBOR-a poduzetnici očekuju pomoć u razvoju novih projekata, naveo je.

Šušnjar se nada da će Gredelj netko preuzeti

Upitan na koji način država misli zaustaviti inflaciju, istaknuo je da mjere Vlade već daju rezultat i da inflacija na hranu usporava. Zamoljen za komentar gašenja proizvodnje u tvrtki Gredelj, odnosno je li upoznat sa stanjem u toj tvornici željezničkih vagona, naglasio je da država uvijek napravi sve što je u njezinoj moći da se ne ugasi proizvodnja. Po njemu, Gredelj ima sve kapacitete da napravi lokomotivu.

Radi se, dodao je, o jednoj od ključnih kompanija industrijskog sektora te je izrazio nadu da ipak neće doći do gašenja proizvodnje, odnosno da će tu tvrtku preuzeti netko drugi. Tvornica željezničkih vozila Gredelj od listopada 2021. godine je u stopostotnom vlasništvu slovačke grupe Tatravagónka. Preuzimanje je uslijedilo nakon devetogodišnjeg stečaja. Prije stečaja Gredelj je bio u državnom vlasništvu te se sa stare lokacije u centru Zagreba u blizini Glavnog kolodvora, preselio u moderne pogone u Vukomercu. Tradicija izrade i servisiranja željezničkih vozila u Gredelju duga je 130 godina.

Prema navodima sindikata, planirano je otpuštanje svih zaposlenih, uz isplatu otpremnina. Iz Gredelja su, pak, poručili da se ne gasi, već je riječ o prilagodbi operativnog poslovanja trenutačnim okolnostima. Odluka o postupnom gašenju proizvodnih aktivnosti donesena je na razini vlasnika, temeljem trenutačne situacije na tržištu, poručio je direktor sektora ljudskih resursa Roman Šakirovski. Gredelj, kako se navodi, trenutačno ima nekoliko projekata u tijeku, čiji je završetak planiran tijekom 2026. godine.