Jednom od vodećih drvoprerađivača glavni su kupci Egipćani i Kinezi

Količinski najviše izvoze u Egipat, ali zbog nižih cijena to čini tek polovicu prihoda, dok se kinesko tržište oporavilo nakon COVID-a

Najveći kupac trupaca od Hrvatskih šuma ove će godine biti Šerif grupa, u vlasništvu dviju obitelji: Pašić i Baraković. Ona će moći kupiti 152 tisuće kubnih metara trupaca, a dojučerašnjem najvećem kupcu – Bjelin grupi, u vlasništvu Darka Pervana – ove je godine odobreno 143 tisuće kubika. No koliko god u Šerif grupi mogu biti zadovoljni odobrenim količinama, izgleda da njezine čelne ljude – Damira Pašića i sestru mu Dijanu Baraković – boli glava zbog poskupljenja trupaca, čija je cijena unatrag nekoliko godina gotovo udvostručena.

Da su i drugi iz drvoprerađivačke industrije nezadovoljni rastom cijena trupaca, moglo se osjetiti i na prošlotjednoj konferenciji koju je organizirao HUP, kada su sudionici pozvali čelništvo Hrvatskih šuma (HŠ), ali i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva na razgovor koji je utihnuo između njih posljednje tri godine. Prije smo pisali da su drvoprerađivači nezadovoljni znatnim skokovima cijena trupaca (doduše u HŠ-u se brane da su trupci među jeftinijima u Europi), nerijetko nenajavljenima, i da teško taj narasli trošak mogu ukalkulirati u svoje cijene.

U razgovoru je Pašić potvrdio da se i Šerif grupa teško nosi s cijenama jer za razliku od HŠ-a njegova kompanija (a i druge koje su na tržištu) ne može tek tako podizati cijene svojim kupcima, što se nužno odražava i na poslovni rezultat. On nije mogao reći koliki je prihod i dobit njegova grupacija ostvarila lani, ali tvrdi da je poslovanje stabilno, likvidna je i da svoje obveze redovito podmiruje.