Tri četvrtine skladišta plina ispražnjeno, ali opskrba nije ugrožena

Iako je popunjenost PSP Okoli ispod EU prosjeka, Hrvatska može preko LNG terminala i plinovodnih veza podmiriti sve potrebe za plinom

Iako je zapunjenost hrvatskog skladišta plina pala na svega 26 posto, a prošao je tek prvi mjesec zime, nema velikog razloga za zabrinutost. Naime, osim što se za zimske mjesece oslanja na trgovačke kapacitete pospremljene u Okolima, u Hrvatskoj INA proizvodi oko 30 posto potrebnog plina, a cijene na europskim burzama plina nisu više astronomske, kao što su bile neposredno nakon napada Rusije na Ukrajinu, kad su se kretale između 300 i 250 eura po MWh.

Prema podacima PSP Okoli, na današnji dan, 23. siječnja 2026. godine, popunjenost plinskog skladišta iznosila je 26 posto i ispod je prosjeka europskih skladišta. Da Hrvatska nema mogućnost dobave plina iz inozemstva, s LNG Terminala i s austrijske, nizozemske ili talijanske burze, ova bi količina u redovnim zimskim uvjetima potrajala oko tri tjedna, povrh čega bi se trošile i rezerve Inine proizvodnje koja ide izravno u plinovod do krajnjih korisnika.