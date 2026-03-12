Biznis i politika
Nema interesa za hostele Zagrebačkog holdinga na Krku i u Gorskom kotaru
12. ožujka 2026.
foto Ratko Mavar
Holding nije zaprimio nijednu ponudu za hostel Halugice u Puntu i hotel Jelen u Skradu, pa će ponoviti natječaj za prodaju nekretnina
Zagrebački holding nije zaprimio nijednu ponudu za kupnju turističkih nekretnina hostel Halugice u Puntu na otoku Krku i hotel Jelen u Skradu u Gorskom kotaru, koje je nedavno ponovno ponudio na prodaju putem javnog natječaja.
