Nema interesa za hostele Zagrebačkog holdinga na Krku i u Gorskom kotaru

Holding nije zaprimio nijednu ponudu za hostel Halugice u Puntu i hotel Jelen u Skradu, pa će ponoviti natječaj za prodaju nekretnina

Zagrebački holding nije zaprimio nijednu ponudu za kupnju turističkih nekretnina hostel Halugice u Puntu na otoku Krku i hotel Jelen u Skradu u Gorskom kotaru, koje je nedavno ponovno ponudio na prodaju putem javnog natječaja. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

čitajte lider u digitalnom izdanju