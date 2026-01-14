Nove smjernice EU mogle bi sniziti cijene kineskih automobila

Nove smjernice o 'cjenovnim obvezama' nisu popuštanje Europske unije, nego poluga za kineske investicije u Europi

Nakon višemjesečnog trgovinskog rata niskog intenziteta, Bruxelles i Peking postigli su ključni napredak u rješavanju spora oko subvencioniranih električnih vozila (BEV). Od listopada 2024., kada su na snagu stupile carine, traži se model koji bi zadovoljio stroge regulatorne zahtjeve EU-a, a da pritom ne izazove potpuni kolaps trgovinske razmjene s Kinom. Podsjetimo, Bruxelles je na taj uvoz nametnuo carine kako bi neutralizirao učinke izdašnih subvencija kojima Peking podupire vlastitu industriju.

Nove smjernice i 'buduće investicije'

Nakon višemjesečnih pregovora, Komisija je u ponedjeljak objavila dokument sa smjernicama koji kineskim proizvođačima otvara put za podnošenje novih ponuda o tzv. cjenovnim obvezama (price undertakings). Novost je da te ponude sada mogu uključivati i informacije o 'budućim ulaganjima' na teritoriju Europske unije.

U prijevodu, umjesto plaćanja carina koje idu u proračun Europske unije, kineski proizvođači poput BYD-a, Geelyja i SAIC-a dobili su priliku sami podići cijene svojih vozila na dogovoreni minimum. Ovaj mehanizam, poznat kao cjenovna obveza (price undertaking), donosi dvostruku korist. Za EU on neutralizira učinak kineskih državnih subvencija jer vozila prestaju biti 'umjetno jeftina' u usporedbi s modelima europskih proizvođača automobila, dok za Kinu razlika u cijeni ostaje proizvođaču, umjesto da se gubi na carinskim davanjima, što Kini daje kapital za obećane investicije u Europi.

- Svaka ponuda o cjenovnim obvezama podliježe istim pravnim kriterijima. Europska komisija provest će procjenu na objektivan i pravedan način, poštujući načelo nediskriminacije i pravila Svjetske trgovinske organizacije (WTO) - stoji u službenom priopćenju.

Od uvoza do lokalne proizvodnje

Najznačajnija novost u objavljenim smjernicama je uvrštavanje stavke o 'budućim ulaganjima'. Bruxelles više ne želi samo štititi domaće proizvođače već želi prisiliti kineski kapital da otvara tvornice, zapošljava europske radnike i koristi lokalne opskrbne lance.

Iako Kinesko ministarstvo trgovine (MOFCOM) pozdravlja 'duh dijaloga', Europska komisija ostaje suzdržana. Glasnogovornik Komisije upozorio je na 'suzdržani optimizam', naglašavajući da je riječ o smjernicama, a ne o finalnom dogovoru. Svaka ponuda bit će podvrgnuta rigoroznoj analizi kako bi se osiguralo da u potpunosti kompenzira štetne učinke subvencija.

Podsjetimo, carinski spor duboko je podijelio članice EU-a. Njemačka, strahujući od odmazde na svom najvažnijem izvoznom tržištu, oštro se protivila carinama. S druge strane, Komisija je branila mjere kao nužne za spas 2,5 milijuna izravnih radnih mjesta u europskoj autoindustriji.

Dok se pregovori nastavljaju, tržišna realnost ne čeka administrativna rješenja. Činjenica da je BYD postao vodeći svjetski brend električnih automobila stavlja Bruxelles u nezahvalnu poziciju. Carine mogu usporiti kinesku ekspanziju, ali je ne mogu zaustaviti. Jedini dugoročni put za Europu je osigurati da se ta ekspanzija događa pod europskim pravilima i na europskom tlu.