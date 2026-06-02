Strategy Michaela Saylora prodao 32 bitcoina za 2,5 milijuna dolara

Prodajom se tvrtka za upravljanje bitcoinom odriče svog dugogodišnjeg ‘never sell’ stava, pa je cijena bitcoina pala ispod 72 tisuće dolara

Strategy, tvrtka koja je dosad uglavnom kupovala bitcoin, prošli je tjedan prodala 32 bitcoina za otprilike 2,5 milijuna dolara, prema podnesku SEC-u. Prosječna prodajna cijena bila je 77.135 dolara po bitcoinu, čime se Strategyjev udio smanjuje na 843.706 bitcoina, vrijednih otprilike 61 milijardu dolara po trenutnim cijenama. Sredstva od prodaje bit će iskorištena za financiranje isplate povlaštenih dionica, navela je tvrtka u podnesku.

Kada se u ponedjeljak otvorila burza, cijena dionica tvrtke Strategy naglo je pala. Dionice tvrtke pale su za više od 8,5 posto na oko 145 dolara, približivši se 45-dnevnom minimumu, prema Yahoo Financeu. Dobici su se smanjili na 4,7 posto od početka godine.

Utjecaj na tržište

Na prediktivnim tržištima trgovci su više sumnjali da će Strategy smanjiti svoje udjele ove godine (88 posto), sve do Saylorovih komentara tijekom konferencije tvrtke za prvi kvartal 5. svibnja. U tom trenutku očekivanja su se preokrenula, a trgovci su od nedjelje predviđali 90-postotnu vjerojatnost za prodaju u 2026. godini.

Prodajom se tvrtka za upravljanje bitcoinom odriče svog dugogodišnjeg ‘never sell’ stava. Prošli mjesec, Strategy je ublažio svoj stav o prodaji bitcoina, a predsjednik tvrtke Michael Saylor izjavio je kako će tvrtka vjerojatno prodati dio bitcoina kako bi financirala dividendu, samo da bi 'cijepili' tržište te da pošalju poruku da su to učinili.

Predsjednik i izvršni direktor tvrtke Strategy, Phong Le, dodao je da će tvrtka prodati bitcoin kada to bude povoljno za tvrtku, napominjući da bi mogla prodati dio svojih bitcoina kako bi kupila američke dolare ili kupila dug ako to povećava bitcoin po dionici. U to vrijeme, tržišni promatrači sugerirali su da bi promjena stava tvrtke Strategy o prodaji bitcoina mogla izazvati kratkoročnu paniku i da bi neposredni utjecaj bio promjena percepcije i slabljenje sentimenta.

Strategyjev potez imao je trenutni utjecaj, a cijena bitcoina pala je na nešto ispod 72 tisuće dolara nakon objave vijesti, što je pad od 2,4 posto u odnosu na prethodni dan. Prodaja bitcoina tvrtke Strategy dolazi tjedan dana nakon što je tvrtka iskoristila 61 posto svog namjenskog novčanog rezervnog fonda, vrijednog oko 1,38 milijardi dolara, za otkup konvertibilnih obveznica u vrijednosti od 1,5 milijardi dolara.

Skupo održavanje povjerenja

Dok je tvrtka prošli tjedan prodavala bitcoin, izdala je redovne dionice u vrijednosti od 128 milijuna dolara. Tijekom tog razdoblja, Strategy nije izdao nijednu od svojih vodećih povlaštenih dionica. Proizvod, poznat kao Stretch (STRC), trenutno nudi godišnju dividendu od 11,5 posto koja se isplaćuje mjesečno.

Iako je prihod od prodaje bitcoina namijenjen distribuciji STRC-a, ta sredstva u međuvremenu jačaju novčane rezerve tvrtke. Gomila je stvorena u prosincu kako bi se ublažila zabrinutost oko održivosti redovitih isplata tvrtke za vlasnike STRC-a.

Kako je tržišna kapitalizacija proizvoda koji isplaćuje dividende narasla na 10,38 milijardi dolara, tako su rasli i troškovi povezani s održavanjem povjerenja u STRC. Držeći STRC-ovu navedenu dividendu na 11,5 posto četvrti mjesec zaredom, Strategy je pozivao dioničare da glasaju za dvomjesečne isplate.

Ovo zapravo nije prvi put da Strategy prodaje bitcoin. U prosincu 2022. tvrtka je prodala 704 bitcoina za oko 11,8 milijuna dolara, prije nego što je dva dana kasnije otkupila 810 bitcoina, kao dio akcije prikupljanja poreznih gubitaka.