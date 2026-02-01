Biznis i politika
NPOO poticaji za spajanje općina: isplaćeno tek 16 posto novca
1. veljače 2026.
Država je do 2026. planirala funkcionalno spojiti 222 općine i grada, no zasad ih je tek 132, dok se nijedna jedinica nije stvarno spojila
Nedavno smo u Lideru pisali o nakani Ministarsva financija da utemelji municipalni fond koji bi služio financiranju onih jedinica lokalne samouprave koje nemaju ni ljudske ni financijske kapacitete, još manje kreditnu sposobnost kako bi financirale (ne samo) tekuće potrebe.
