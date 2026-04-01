Osnivanje tvrtke za sto eura krije brojne opasne pravne zamke

Europarlamentarci upozoravaju na probleme s 28. režimom te ističu da brzina osnivanja tvrtki ne smije ugroziti radnička prava

Iako je inicijativa za uvođenje jedinstvenog europskog pravnog oblika trgovačkog društva opravdan potez koji bi europskim poduzetnicima uklonio brojne birokratske prepreke, trenutni prijedlog Europske komisije ima ozbiljne pravne rupe koje treba zatvoriti prije nego što zakon stupi na snagu. To je bila jedna od ključnih poruka s prošlotjedne mini plenarne sjednice Europskog parlamenta u Bruxellesu, koju su istaknuli njemački zastupnici Axel Voss iz redova pučana (EPP) i René Repasi iz grupacije socijalista i demokrata (S&D).

Prema njihovim riječima, novi bi pravni okvir trebao značajno olakšati prekogranično poslovanje i osigurati veću konkurentnost europskih poduzeća na globalnom tržištu. Međutim, koliko god privlačno zvučala vizija tvrtke za 100 eura u 48 sati, toliko je i složena njezina provedba.

Podsjetimo, riječ je o potpuno novom obliku poslovnog subjekta koji bi poduzetnicima omogućio osnivanje tvrtke u roku od 48 sati, potpuno digitalno, za svega 100 eura. Tvrtka bi imala jedinstveni pravni oblik koji vrijedi u cijeloj Europskoj uniji, što znači da startup osnovan u jednoj državi članici može bez dodatnih administrativnih prepreka poslovati na cijelom unutarnjem tržištu.

Komisija je prijedlog predstavila 18. ožujka 2026. kao dio šireg paketa za jačanje konkurentnosti, a taj tzv. 28. režim uvršten je i među deset prioritetnih zakonodavnih akata za ovu godinu.