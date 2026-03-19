Revolucija u EU: tvrtka za 48 sati bez kapitala i birokracije

Novi EU Inc. okvir donosi jedinstvena pravila, digitalno osnivanje i lakši rast poduzeća diljem Unije te povrat startupa iz SAD-a i Azije

Europska komisija predstavila je prijedlog za EU Inc., novi jedinstveni skup korporativnih pravila koji će u svim zemljama članicama omogućiti ista pravila igre: osnivanje tvrtke u roku od 48 sati, za manje od 100 eura i bez ikakvih minimalnih kapitalnih zahtjeva.

Ovaj revolucionarni iskorak predstavlja temelj za takozvani 28. režim Europske unije, neobvezan korporativni okvir koji se temelji na načelu 'digitalno kao standard'. Primarni cilj standarda je olakšati pokretanje, poslovanje i rast poduzeća diljem Unije, potaknuti inovatore da ostanu u Europi, ali i privući natrag one koji su zbog administrativnih prepreka svoje poslovanje potražili na drugim tržištima.

Rascjepkano pravno okruženje

Razlog za donošenje ovakvog prijedloga leži u činjenici da se danas previše poduzetnika pri pokušaju širenja izvan granica matične države suočava s rascjepkanim pravnim okruženjem. Europska inovativna poduzeća trenutno su prisiljena navigirati kroz 27 različitih nacionalnih pravnih sustava i više od 60 različitih pravnih oblika poduzeća.

Ta administrativna složenost često odgađa osnivanje tvrtki tjednima ili mjesecima, što izravno usporava rast, drastično povećava troškove i djeluje obeshrabrujuće na svakoga tko želi iskoristiti potencijal jedinstvenog tržišta.

EU Inc. u obliku uredbe osigurava jedinstveni usklađeni skup pravila koji poduzeća mogu odabrati umjesto korištenja višestrukih nacionalnih režima, čime se konačno oslobađa stvarna snaga europske ekonomije.

Jednostavniji postupci

Postupci postaju neusporedivo jednostavniji jer će trgovačka društva iz EU-a svoje informacije morati dostaviti samo jednom putem sučelja na razini Unije kojim se povezuju nacionalni poslovni registri.

U drugom koraku, Komisija će uspostaviti novi središnji registar EU-a, a trgovačka društva registrirana pod ovim okvirom dobit će svoje porezne identifikacijske brojeve i PDV brojeve bez potrebe za ponovnim podnošenjem bilo kakve dokumentacije. Cijelo poslovanje postaje potpuno digitalno, što znači da će korporativni procesi biti automatizirani tijekom cijelog životnog ciklusa tvrtke, čime se birokracija svodi na povijesni minimum.

Što se tiče vremenskog okvira, ovaj prijedlog Komisije tek sada ulazi u službenu zakonodavnu proceduru kroz Europski parlament i Vijeće. Iako pravila ne stupaju na snagu trenutno, očekuje se da će pregovori trajati tijekom cijele 2026. godine, s ciljem da prvi poduzetnici mogu registrirati svoja EU Inc. poduzeća već tijekom 2027. godine.

Inače, potez dolazi u ključnom trenutku kada se Europa bori za globalnu konkurentnost protiv tržišta poput SAD-a i Kine, nastojeći osigurati da njezini najperspektivniji startupi više ne moraju odlaziti izvan Unije kako bi ostvarili brz i jednostavan poslovni rast.