Europa bez naglih zaokreta: izbori otkrivaju trendove

Rezultati u Sloveniji i borba u Mađarskoj pokazuju kako se politički odnosi u EU mijenjaju postupno, uz snažan vanjski utjecaj

U usporenoj Europi (EU-u) i politički krajobraz mijenja se postupno i sporo. Više u trendovima nego u skokovima. Zato je nerealno očekivati da će se europska varijanta Trumpova vala MAGA u jednom izbornom ciklusu preliti na Stari kontinent. Ili da će se europski lijevo-liberalni internacionalizam u jednome mandatu obraniti od suverenističkog trenda iz SAD-a. Na tom su tragu i rezultati parlamentarnih izbora u Sloveniji.

Tijesna pobjeda dosadašnjeg premijera Roberta Goloba zapravo je Pirova pobjeda jer ne može sastaviti (stabilnu) lijevo-liberalnu vladu. Ali ne može (stabilnu) desnu vladu sastaviti ni njegov izazivač i tijesni gubitnik izbora Janez Janša. Zaokret je izostao.