Plenković: Hrvatska je spremna osigurati opskrbu naftom Mađarske i Slovačke

Hrvatska je putem Jadranskog naftovoda i naftnoga terminala u Omišlju potpuno spremna osigurati opskrbu naftom Mađarske i Slovačke, rekao je na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković.

- Hrvatska putem Jadranskog naftovoda i našeg naftnoga terminala u Omišlju, već godinama vrlo jasno komunicira da je Jadranski naftovod u potpunosti spreman svojim kapacitetima osigurati sigurnost opskrbe naftom i Mađarskoj i Slovačkoj - rekao je Plenković.

Podsjetio je da je zajednički kapacitet dviju MOL-ovih rafinerija, u Mađarskoj i Slovačkoj, 14 milijuna tona godišnje, a da je Jadranski naftovod u poziciji sa svojim kapacitetima transportirati 15 milijuna tona godišnje.

- Dakle, može osigurati apsolutno svu naftu za energetsku sigurnost i Mađarske i Slovačke koja im je potrebna i taj naftovod nije nikako sekundaran, on svojim kapacitetima može biti i primarni naftovod i za Mađarsku i za Slovačku - rekao je.

- S obzirom da je u javnim prostoru nerijetko korištena komunikacija od strane predstavnika mađarske vlade, da je Jadranski naftovod sekundaran, da je nepouzdan, otklanjan obje te konstatacije - on može biti primaran i jedini, ako se tako odluči, i on je u svakom slučaju pouzdan - ustvrdio je Plenković.

Vode se, kako je rekao, razgovori s predstavnicima Janafa, naših ministarstva, predstavnicima Mađarske, Slovačke i Europske komisije, te je što se tiče cijene ona u skladu sa svim drugim cijenama za transport nafte.

To znači, rekao je Plenković, 'da Hrvatska, koja je susjedna zemlja Mađarskoj, a u širem susjedstvu i sa Slovačkom, šalje poruku javnostima te dvije zemlje da može osigurati svu potrebnu naftu na vrijeme kako ne bi dolazilo do bilo kakve energetske krize ili ugroze Mađarske ili Slovačke'.

- Cijeli smisao jadranskog naftovoda je da pomogne rafinerijama u smislu dobave i opskrbe naftom, bilo da je riječ o Srbiji, Mađarskoj ili Slovačkoj - rekao je i dodao da će Hrvatska nastavljati dostavljati nerusku naftu.

Dodao je da je MOL naručio više tankera za sljedeće razdoblje te će svi oni dolaziti u Omišalj i ta nafta će biti transportirana u Mađarsku.

- Hrvatska je tu kao susjed, partner i prijatelj da osigura energetsku sigurnost i normalno funkcioniranje gospodarstva i Mađarske i Slovačke - rekao je i dodao da je ta poruka vrlo jasna, s obzirom da se trenutno ne odvija transport naftovodom Družba koji rusku naftu preko Ukrajine vodi prema Mađarskoj i Slovačkoj, zato što je oštećen u ratnim aktivnostima i to, kako je rekao, pogođen od strane Rusije, što je 'vrlo jasno' utvrđeno na sastavku sa najvišim ukrajinskim dužnosnicima.