Šušnjar: Hrvatska će pomoći Mađarskoj, nema izgovora za uvoz ruske nafte

Ministar Šušnjar poručuje da Jadranski naftovod ima dovoljno kapaciteta i da nema tehničkih razloga za nastavak uvoza ruske nafte

Hrvatska je spremna pomoći Mađarskoj i Slovačkoj u opskrbi naftom nakon prekida uvoza ruske nafte cjevovodom Družba, Janafovi kapaciteti su dostatni te nema tehničkih izgovora za uvoz ruske nafte, objavio je u ponedjeljak na X-u ministar gospodarstva Ante Šušnjar, reagirajući na objavu mađarskog ministra vanjskih poslova Petera Szijjarta.

Szijjarto je na svom X-u u nedjelju navečer napisao da je, 'budući da Ukrajina iz političkih razloga odbija ponovno pokrenuti tranzit nafte naftovodom Družba' zajedno sa slovačkom ministricom gospodarstva Denisom Sakovom poslao pismo hrvatskom ministru gospodarstva Anti Šušnjaru, u kojemu traži da Hrvatska odmah dopusti transport ruske nafte u Mađarsku i Slovačku putem Jadranskog naftovoda.

Mađarska i Slovačka zatražile su od Hrvatske da dopusti transport ruske nafte preko Jadranskog naftovoda budući da je Ukrajina blokirala njihove isporuke preko naftovoda Družba, rekao je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto.

Šušnjar odgovara da je Hrvatska djelovala odgovorno i transparentno u pogledu regionalne energetske sigurnosti - i učinit će to ponovno za Mađarsku, "uz potpuno poštovanje naših ukrajinskih saveznika i svakodnevne patnje koju podnose".

Hrvatski ministar ujedno podsjeća kako je uvijek tvrdio da Janaf za to ima dovoljan kapacitet, pa i kada su se pojavile tvrdnje da ga nema.

- Kad smo bili optuženi za 'ratno profiterstvo' - naše tarife bile su i ostale su transparentne i tržišno utemeljene. Kad je Hrvatska označena kao 'nepouzdana tranzitna zemlja' - održali smo kritičnu infrastrukturu stabilnom i neprekinutom, neovisno o bilo kakvim političkim optužbama", napisao je Šušnjar.

Istaknuo je kako 'Hrvatska neće dopustiti da se ugrozi opskrba gorivom u srednjoj Europi.

- Spremni smo pomoći u rješavanju akutnog poremećaja, u skladu sa zakonodavstvom EU-a i propisima OFAC-a (agencije unutar Ministarstva financija SAD-a koja upravlja i provodi ekonomske i trgovinske sankcije, op.ur.). Nitko ne bi trebao ostati bez goriva - kaže Šušnjar.

Dodaje kako je trenutačna situacija lekcija, da je Janaf spreman, kao i da za bilo koju zemlju EU-a više nema tehničkih izgovora za nastavak uvoza ruske sirove nafte.

- Barel kupljen od Rusije može se nekim zemljama činiti jeftinijim, ali pomaže u financiranju rata i napada na ukrajinski narod. Vrijeme je da se zaustavi to ratno profiterstvo. P.s. - infrastruktura se ne mijenja preko noći, no narativi se ponekad mijenjaju - napisao je Šušnjar na X-u.

Time je očigledno aludirao na tvrdnje iz mađarskih političkih i energetskih krugova prije zatvaranja Družbe da Janaf nema dovoljan kapacitet za dostatnu opskrbu MOL-ovih rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj sirovom naftom, te da su Janafove transportne takse previsoke.