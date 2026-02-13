Poruka malim trgovcima: nećete raditi nedjeljom, niste ni prije

Vlada je najavila skidanje zabrane rada nedjeljom malim obiteljskim trgovinama, a onda je ministar Šušnjar rekao da to ne može ići

E baš sam se razočarao u ponedjeljak. Već sam bio napisao tekst u kojem praktično hvalim Ministarstvo gospodarstva zbog najave ukidanja zabrane rada nedjeljom za male trgovine izmjenama Zakona o obrtu, kad nas je u ponedjeljak ministar gospodarstva Ante Šušnjar sve iznenadio rekavši da to neće ići te da će za male obiteljske trgovine i dalje vrijediti odredbe zabrane iz Zakona o trgovini.

Taj kopernikanski obrat ministra Šušnjara (kako je navela kolegica Ksenija Puškarić u svom tekstu u tiskanom izdanju Lidera) utjecao je i na mene jer sam morao baciti u 'koš za smeće' moj već napisani tekst. Nije mi do toga što sam morao sada napisati novi tekst (zapravo, pošteno rečeno – jeste), ali baš sam razočaran tim ministrovim demantijem jer sam mislio da će se barem djelimično ispraviti nepravda prema dijelu trgovaca (malima) skidanjem zabrane rada nedjeljom. Moja je teza da je općenito gledano odluka o uvođenju zabrane rada nedjeljom kroz Zakon o trgovini, i to samo za trgovce (i male i velike), diskriminatorna jer nije jasno zašto se brani raditi samo toj djelatnosti, a ne i ostalima.

Ta je odluka diskriminatorna gledano i iz kuta poduzetnika, i iz kuta radnika. Iz kuta poduzetnika diskriminatorna je zato što se samo jednoj djelatnosti zabranjuje rad nedjeljom, a to su trgovci, kao što sam već naveo. Iz kuta radnika pak svi oni koji ne rade u trgovini moraju raditi nedjeljom, pa su radnici u trgovini u tom slučaju čak u privilegiranom položaju.