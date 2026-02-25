Sedam tankera s 'neruskom' naftom za Slovačku već plovi prema Krku

Slovačke rafinerije na zalihama dostatnima za mjesec dana, ali Janafom će im stići nafta iz iz Saudijske Arabije, Norveške i Kazahstana

Prema naftnom terminalu u Omišlju na otoku Krku trenutačno plovi flota od sedam tankera natovarenih neruskom naftom, namijenjenom isključivo slovačkoj rafineriji Slovnaft u Bratislavi, objavio je slovački portal Sme.sk. Informacije potvrđuje i priopćenje Jadranskog naftovoda (Janaf) u kojem se navodi kako je na Terminalu Omišalj upravo u tijeku iskrcavanje tereta sirove nafte za potrebe partnera MOL Grupe.

- U dolasku je do početka travnja ukupno sedam tankera za istog korisnika Janaf-ovog naftovodnog sustava. Svi tankeri prevoze isključivo naftu neruskog podrijetla - poručuju iz Janafa.

Riječ je o isporukama, navodi slovački portal, koje dolaze iz Saudijske Arabije, Norveške i Kazahstana, a koje će se nakon iskrcaja na Krku transportirati Janaf-om kroz Hrvatsku i Mađarsku prema Slovačkoj.

Ova operacija nije tek rutinska isporuka sirove nafte, nego izravan odgovor na situaciju nastalu nakon što je krajem siječnja 2026. prestao protok naftovodom Družba kroz Ukrajinu. Slovačka, koja je desetljećima bila snažno oslonjena na rusku naftu koja je stizala s istoka, sada se u opskrbi okreće južnom pravcu, preko Jadrana.

Predsjednik uprave Slovnafta Gabriel Szabó prošloga je tjedna otvoreno priznao ozbiljnost situacije. Prema njegovim riječima, a prema pisanju slovačkog portala, rafinerija će državne i operativne zalihe moći koristiti još otprilike mjesec dana prije nego što ih bude morala nadopuniti naftom koja stiže preko Hrvatske. Prema tome da se pretpostaviti da je logistički lanac Krk–Janaf–Bratislava precizno tempiran kako bi se do travnja stabilizirala proizvodnja i izbjegla potencijalna nestašica goriva u srednjoj Europi.