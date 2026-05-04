Kostićev AikGroup preuzima Podravsku banku

AikGroup sklopila je danas ugovore o kupoprodaji dionica s ciljem stjecanja 613.567 dionica Podravske banke što je blizu 91,75 posto njezinog temeljnog kapitala. Naime, Lider je sredinom travnja iz dva neovisna izvora prvi doznao o nastojanjima beogradske Aik banke, iza koje stoji Aleksandar Kostić, za preuzimanjem Podravske banke, a sada je to i potvrđeno.

– Ovo je druga uzastopna godina geografskog širenja AikGroup, što predstavlja iznimnu prekretnicu u ostvarivanju strategije naše grupe. Naš cilj je ostvariti značajnu prisutnost diljem jugoistočne Europe, a tu ambiciju nastavljamo provoditi akvizicijom Podravske banke. To će za AikGroup biti ukupno četvrto tržište na kojem posluje, a drugo na području Europske unije. Uvjereni smo da ćemo svim segmentima klijenata u Hrvatskoj moći pružiti vrhunske financijske usluge te, što je jednako važno, biti pouzdan partner lokalnom tržištu u ostvarivanju održivog rasta – izjavio je Razvan Munteanu, predsjednik Uprave AikGroup.

AikGroup je vodeći financijski holding u regiji jugoistočne Europe koji u svojem sastavu ima: AikBank, AikLeasing i MV Investment u Srbiji, Gorenjsku banku i GB Leasing u Sloveniji te Hipotekarnu banku u Crnoj Gori.

AikGroup je bankarska grupacija usmjerena na rast s više od 3.200 zaposlenika koji pružaju širok raspon relevantnih financijskih rješenja svim skupinama klijenata. Na dan 31. prosinca 2025., portfelj AikGroup uključivao je više od 10 milijardi eura ukupne imovine, uz potporu snažne kapitalne baze od 1,4 milijardi eura.

Podravska banka s druge strane na dan 31. prosinca 2025. imala je ukupnu imovinu u iznosu od 767 milijuna eura što ju čini desetom po veličini bankom u Hrvatskoj s udjelom u ukupnoj imovini od 0,84 posto.