PPD zaključio 2025. godinu s 2,4 milijarde eura prihoda

Sigurnost opskrbe i jačanje dobavnih kapaciteta ostaju ključni prioriteti u nadolazećem razdoblju, poručuju iz kompanije

Prvo plinarsko društvo d.o.o. (PPD) u 2025. godini ostvarilo je 2,4 milijarde eura prihoda iz poslovanja te 12,7 milijuna eura dobiti nakon poreza.

Nakon nekoliko godina izraženih poremećaja i volatilnosti, 2025. godinu obilježila je stabilizacija europskog plinskog tržišta. Iako su se opskrbni lanci u Europi u velikoj mjeri konsolidirali, kretanja cijena plina i dalje su ostala pod snažnim utjecajem geopolitičkih okolnosti, kao i šireg odnosa između europskog i azijskog tržišta energije.

U takvim tržišnim okolnostima PPD je dodatno učvrstio svoju poziciju najvećeg opskrbljivača na domaćem tržištu, isporučivši približno 10 posto više plina u Hrvatskoj nego u prethodnom razdoblju. Time je potvrđeno da PPD uspješno provodi strateško usmjerenje prema snažnijem rastu na hrvatskom tržištu. Iako se prihodi i dalje ostvaruju u međunarodnom poslovanju, rezultati pokazuju da je PPD u proteklom razdoblju ostvario mjerljiv napredak u jačanju domaćeg portfelja.

Važan oslonac poslovanja PPD-a ostaje rastuće LNG tržište. PPD na terminalu u Omišlju raspolaže značajnim zakupljenim kapacitetima koji će od ove godine dodatno rasti, dok nabavu LNG-a osigurava kombinacijom dugoročnih i srednjoročnih ugovora. Time kompanija dodatno doprinosi stabilnosti i sigurnosti opskrbe Hrvatske i susjednih država. LNG je činio trećinu dobave kompanije u proteklom razdoblju, a očekuje se daljnje povećanje tog udjela, čime se kroz diverzifikaciju dodatno osnažuje položaj kompanije.

Komentirajući rezultate, član Uprave Slaven Rajman istaknuo je kako je razdoblje stabilizacije iza nas te da je plinsko tržište ušlo u novu eru izražene volatilnosti.

- Procjene s početka godine upućivale su na rekordnu globalnu potrošnju plina u 2026., uz istodobni pad potrošnje u Europskoj uniji. No, globalne neizvjesnosti kojima svjedočimo nedvojbeno će promijeniti tržišna krrtanja. Ponovno ulazimo u razdoblje snažnog pritiska na radni kapital energetskih tvrtki, ali PPD je na to spreman zahvaljujući poslovnom modelu koji počiva na diverzificiranim izvorima nabave, dugoročnim ugovorima i snažnoj dobavnoj infrastrukturi. Upravo zato hrvatskom tržištu i u nadolazećoj plinskoj godini možemo jamčiti sigurnu opskrbu i stabilnije cijene. Istodobno, nastavak rasta hrvatskog gospodarstva za nas je jasan signal da postoji dodatni prostor za jačanje domaćeg portfelja, što ostaje jedan od ključnih poslovnih prioriteta PPD-a - zaključio je Rajman.