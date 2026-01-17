EU i Mercosur u Paragvaju potpisuju povijesni trgovinski sporazum

Nakon četvrt stoljeća pregovora, dva bloka s 700 milijuna potrošača stvaraju jedno od najvećih svjetskih područja slobodne trgovine

Latinoameričke zemlje Mercosura i Europska unija u subotu bi u Paragvaju trebali potpisati ugovor kojim se stvara jedno od najvećih svjetskih područja slobodne trgovine nakon više od 25 godina pregovora i unatoč zabrinutosti poljoprivrednog sektora u brojnim europskim državama.

Dva bloka zajedno predstavljaju 30 posto globalnog BDP-a i čini ih više od 700 milijuna potrošača. Europska komisija o ovome sporazumu pregovara od 1999. s osnivačicama Mercosura - Argentinom, Brazilom, Urugvajem i Paragvajem.

Bruxelles podržao ugovor unatoč protivljenju Francuske

U Bruxellesu je većina europskih država nedavno podržala ugovor unatoč protivljenju nekoliko zemalja, među kojima je i Francuska. Svečanost potpisivanja održat će se u Asuncionu, glavnome gradu Paragvaja, koji predsjedava južnoameričkim blokom, koji uključuje i Boliviju.

Ukidanjem velikog dijela carina sporazum će potaknuti europski izvoz automobila, strojeva, vina i sireva. Nasuprot tomu olakšava se uvoz južnoameričke govedine, peradi, šećera, riže, meda i soje u Europu, s bescarinskim kvotama koje smetaju pogođene sektore.

Kritičari tvrde da će ovaj ugovor poremetiti europsku poljoprivredu zbog jeftinijih proizvoda koji možda neće ispunjavati standarde EU-a zbog nedovoljnih kontrola. No naprotiv, njegovi pobornici vjeruju da će sporazum oživjeti europsko gospodarstvo suočeno s poteškoćama i poboljšati diplomatske odnose s Latinskom Amerikom.

Von der Leyen i Lula slave multilateralizam

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa prisustvovat će svečanosti potpisivanja u Asuncionu. Brazilski predsjednik Lula i von der Leyen proslavili su trgovinski sporazum EU-Mercosur u petak u Rio de Janeiru i smatraju ga uspjehom multilateralizma.

Ovaj je sporazum "vrlo dobar, posebno za demokratski svijet i za multilateralizam", rekao je novinarima Luiz Inácio Lula da Silva. Von der Leyen smatra da je "ovo snaga partnerstva i otvorenosti" te da "ovako stvaramo stvaran napredak".

"Europska unija i Mercosur dijele vrijednosti poput poštovanja demokracije, vladavine prava i ljudskih prava", rekao je ljevičarski brazilski čelnik. Predsjednica Europske komisije pohvalila je "liderstvo" svojega domaćina te dodala kako vjeruje da se ono temelji na predanosti "demokraciji, međunarodnom poretku utemeljenom na pravilima i na poštovanju", posebno "drugih zemalja".