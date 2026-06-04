Danci u Sisačko-moslavačkoj županiji planiraju veliku energetsku investiciju

Radi o projektu visoke snage što potvrđuje i planirana izgradnja dalekovoda napona 2x220 kV za integraciju elektrane u mrežu

Globalni igrač u sektoru obnovljivih izvora energije, danski European Energy AS, kreće u realizaciju velikog projekta na domaćem terenu. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije uputilo je na javnu raspravu Studiju o utjecaju na okoliš za sunčanu elektranu Martinska Ves i pripadajući dalekovod napona 2x220 kV na području Sisačko-moslavačke županije.

Iza formalnog nositelja zahvata, zagrebačke tvrtke Chielo Klara d.o.o., stoji stopostotni danski kapital preko holding podružnice EE Croatia ApS. Tvrtka je u Hrvatskoj registrirana početkom 2022. godine upravo za razvoj ovakvih energetskih sustava, a njezino vođenje u rukama je danskih direktora (Knud Erik Andersen, Jens-Peter Zink, Michael Viberg Pedersen) i domaćeg prokurista Damira Banoveca.

Da se radi o projektu visoke razine složenosti i snage potvrđuje i planirana izgradnja dalekovoda napona 2x220 kV za integraciju elektrane u mrežu.

Sam projekt prostirat će se na 161,76 hektara, a o kolikim se razmjerima radi, najbolje ilustriraju same tehničke specifikacije postrojenja: u planu je ugradnja čak 200.256 fotonaponskih modula (monokristalnih, snage 1.500 V) te 35 tipskih trafostanica s modernim Huawei inverterskim jedinicama.

Instalirana snaga solarnih panela (DC) iznosit će 120,1 MW, dok će maksimalna izlazna snaga na mjestu priključka u mrežu (AC) biti ograničena na 99 MW. Time se ova elektrana pozicionira na visoko šesto mjesto najvećih odobrenih i planiranih solarnih postrojenja u Republici Hrvatskoj.

Ključni tehnološki adut ove investicije je integrirano baterijsko postrojenje za skladištenje električne energije kapaciteta 60 MW. Sastojat će se od 24 baterijska kontejnera (ESS) i 12 popratnih transformatorskih jedinica. Ovaj megaspremnik omogućit će preuzimanje i čuvanje vlastite proizvodnje te odgođenu isporuku energije u sustav prema potrebama tržišta i operatera, što izravno rješava problem nestabilnosti elektroenergetske mreže pri velikim solarnim udarima.

Sada cijeli postupak procjene utjecaja na okoliš sada ulazi u ključnu fazu u kojoj će lokalna zajednica i investitori morati suprostaviti argumente.

Ključni datumi i lokacije za uvid

Službena procedura je otvorena, a javna rasprava i uvid u dokumentaciju traju od 1. do 30. lipnja 2026. godine. Također, građanima je omogućen i izravan uvid u studiju pa je moguće pregledati kompletan dokument i njegov ne-tehnički sažetak u službenim prostorijama Općine Martinska Ves, dok je digitalna verzija dostupna je na internetskim stranicama Ministarstva.

Operativnu koordinaciju postupka Ministarstvo je povjerilo Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, rok za zaprimanje završava 30. lipnja 2026. godine.