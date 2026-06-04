Zašto Ministarstvo gospodarstva svjesno koči investicije?

Bruxelles je otvorio prostor za milijunska porezna oslobođenja našoj industriji, no administracija se izvlači na birokratske rupe

'Mogli smo, ali nismo morali.' Tim bi se riječima, bez imalo karikiranja, mogla sažeti službena filozofija Ministarstva gospodarstva kada je u pitanju poticanje velikih industrijskih investicija u Hrvatskoj.

Dok se druge europske zemlje rukama i nogama bore za svaki euro olakšica za svoje izvoznike, kada šakom i kapom obasipaju svoje industrije potporama jer sad konačno smiju, naša administracija se hladnokrvno izvlači na birokratske rupe kako bi opravdala vlastitu tromost u provođenju procedura koje čak i Bruxelles odobrava. Najnoviji primjer te kronične lijenosti koštao je veliku domaću brodogradnju milijunskih poreznih olakšica, a krivac je GBER.