Između inflacije i ratova novčani tijek važniji je nego ikad

U uvjetima povećane inflacije, viših troškova financiranja i geopolitičkih rizika više nije dovoljno poslovati profitabilno na papiru

Domaći su poduzetnici početkom godine morali napraviti ozbiljan preokret u načinu upravljanja svojom naplatom i općenito novčanim tijekom. Od Nove godine na snazi je glasovita fiskalizacija 2.0, koja je od gotovo svih poduzetnika zahtijevala preslagivanje poslovnih procesa. Kroz najveću promjenu morali su proći oni koji su račune prije izrađivali u Wordu ili Excelu i nisu imali adekvatne računovodstvene programe i slično.

Veći poduzetnici bili su spremniji, posebno oni koji su bili još od prije obveznici izdavanja e-računa. Međutim, uvođenje novog sustava u početku nije prošlo bez problema, ponajprije tehničke prirode. Nakon punih pet mjeseci primjene, stvari su – većim dijelom – ipak sjele na svoje mjesto. Svjedoči to i Rikard Pažitka, direktor tvrtke Proalarm, koji kaže da su dosadašnja iskustva s fiskalizacijom 2.0 pozitivna.

– U početku je bilo malo nesnalaženja, odnosno 'dječjih bolesti', ali sada smatram da su korisnici uglavnom upoznati s načinom funkcioniranja. Iz naše perspektive sada sve dobro funkcionira – tvrdi Pažitka.