(ne)transparentnost
Što se skriva iza magičnih brojki u Planu nabave Zagrebačkog holdinga
4. lipnja 2026.
foto Ratko Mavar
Ukupno 81 stavka procijenjena je na iznos koji je točno 40 eura ispod granice za javni natječaj. Slučajnost?
Dok se građanima Zagreba redovito isporučuju sve viši računi za komunalne usluge, u zgradi Zagrebačkog holdinga vlada višemjesečni muk. Uprava Holdinga mjesecima ignorira novinarske upite i odbija javnosti položiti račune za dokument koji bi trebao biti ogledalo transparentnosti, s čime se gradska vlast hvali kada god stigne, a radi se o Planu nabave za 2026. godinu.
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