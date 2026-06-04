Što morate znati o zadužnici i zašto je vjerovnici vole

Omogućuje brzu naplatu bez suda pa je vjerovnici obožavaju. Ipak, nepromišljena upotreba može vas skupo stajati

Vjerojatno ih je svatko potpisao barem nekoliko puta u životu – banci, dobavljaču ili poslovnom partneru – jer zadužnica i bjanko-zadužnica i dalje su među najčešćim instrumentima osiguranja plaćanja u B2B odnosima. Iako na prvu djeluju kao puka formalnost, riječ je o iznimno snažnim pravnim alatima čija nepromišljena upotreba uspješnu tvrtku može preko noći gurnuti u krizno upravljanje likvidnošću ili čak stečaj.

Njihova je najveća snaga u tome što vjerovniku omogućuju izravnu naplatu putem Financijske agencije (Fine), bez prethodnoga sudskog postupka. Upravo ih zato​ banke i vjerovnici smatraju jednim od najučinkovitijih instrumenata osiguranja, a dio poduzetnika i dalje ih doživljava kao rutinsku administraciju.