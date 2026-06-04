Osiguranje plaćanja

Što morate znati o zadužnici i zašto je vjerovnici vole

4. lipnja 2026.
Tema zadužnica
Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović

Omogućuje brzu naplatu bez suda pa je vjerovnici obožavaju. Ipak, nepromišljena upotreba može vas skupo stajati

Vjerojatno ih je svatko potpisao barem nekoliko puta u životu – banci, dobavljaču ili poslovnom partneru – jer zadužnica i bjanko-zadužnica i dalje su među najčešćim instrumentima osiguranja plaćanja u B2B odnosima. Iako na prvu djeluju kao puka formalnost, riječ je o iznimno snažnim pravnim alatima čija nepromišljena upotreba uspješnu tvrtku može preko noći gurnuti u krizno upravljanje likvidnošću ili čak stečaj.

Njihova je najveća snaga u tome što vjerovniku omogućuju izravnu naplatu putem Financijske agencije (Fine), bez prethodnoga sudskog postupka. Upravo ih zato​ banke i vjerovnici smatraju jednim od najučinkovitijih instrumenata osiguranja, a dio poduzetnika i dalje ih doživljava kao rutinsku administraciju.

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#Osiguranje Plaćanja#Vjerovnici#Zadužnice#Zadužnica#Financijska Pismenost
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