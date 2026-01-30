Biznis i politika
Produljen rok do 15. svibnja za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu poljoprivrednog zemljišta
30. siječnja 2026.
foto Shutterstock
Na ovaj se način štite poljoprivrednici i sprječava ugroza potpore za više od 60 tisuća poljoprivrednih gospodarstava. Izmijenjeni su i pravilnici o ribolovu
Rok za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu poljoprivrednog zemljišta produžen je do 15. svibnja 2026., čime se sprječava brisanje više od 140 tisuća hektara zemljišta iz ARKOD-a. Priopćilo je to Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nakon što je izmijenjen Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.
Izmjenom Pravilnika sprječava se brisanje više od 140 tisuća hektara zemljišta iz ARKOD-a za brojne poljoprivrednike koji nemaju valjanu dokumentaciju za zemljište koje obrađuju.
