Produljen rok do 15. svibnja za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu poljoprivrednog zemljišta

30. siječnja 2026.
poljoprivredno zemljište, zemlja, poljoprivreda, narcisi, polje

foto Shutterstock
Edis Felić
Na ovaj se način štite poljoprivrednici i sprječava ugroza potpore za više od 60 tisuća poljoprivrednih gospodarstava. Izmijenjeni su i pravilnici o ribolovu

Rok za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu poljoprivrednog zemljišta produžen je do 15. svibnja 2026., čime se sprječava brisanje više od 140 tisuća hektara zemljišta iz ARKOD-a. Priopćilo je to Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nakon što je izmijenjen Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.

Izmjenom Pravilnika sprječava se brisanje više od 140 tisuća hektara zemljišta iz ARKOD-a za brojne poljoprivrednike koji nemaju valjanu dokumentaciju za zemljište koje obrađuju.

