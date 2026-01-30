Propali planovi za obnovljivce udarit će po džepu građane i industriju

Zbog neriješenog pitanja naknade za priključenje na mrežu na čekanju je 3,5 gigavata projekata obnovljivih izvora i baterijskih sustava

Umjesto planiranog rasta, Hrvatska je u 2024. godini zabilježila pad udjela obnovljivih izvora energije (OIE) u ukupnoj potrošnji energije na 26,7 posto, u odnosu na ciljanih 35,3 posto. Posebno je porazan rezultat sektora prometa, gdje su OIE sudjelovali sa zanemarivih 0,94 posto, što je deset puta manje od zacrtanih ciljeva.

Tu alarmantnu sliku hrvatske energetske tranzicije otkivaju najnoviji podaci o provedbi Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP), koje je predstavio Energetski institut Hrvoje Požar početkom godine. Grafikon ukupne energije pokazuje trend pada obnovljivaca koji nas sve više udaljava od zelene tranzicije koju je Hrvatska obećala Europskoj uniji.

Međutim, iz udruge Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH) pojašnjavaju da ovaj pad ne znači da se obnovljivci ne razvijaju, nego se njihov udio smanjio zbog veće ukupne potrošnje energije.