EBRD uložio 287 milijuna eura u Hrvatsku u 2025. godini

Banka je uložila u 17 projekata, a 100 posto financiranja bilo usmjereno na privatni sektor za nastavak snažne potpore investicijama

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) tijekom 2025. godine uložila je 287,4 milijuna eura u 17 projekata u Hrvatskoj, pri čemu je 100 posto financiranja bilo usmjereno na privatni sektor, potvrđujući nastavak snažne potpore investicijama, konkurentnosti i zelenoj tranziciji domaćeg gospodarstva. priopćili su iz te institucije.

Gotovo 80 posto ukupnih ulaganja odnosilo se na korporativni sektor, a financirani su projekti u širokom rasponu djelatnosti, od proizvodnje i trgovine hranom do obnovljivih izvora energije i napredne industrijske proizvodnje.

Među najvećim pojedinačnim ulaganjima ističe se 16,7 milijuna eura vlasničkog kapitala u tvrtku IE-Energy Projekt d.d., namijenjenih realizaciji prvog velikog projekta baterijskog skladištenja energije u Hrvatskoj. EBRD je odobrio i 50 milijuna eura kredita tvrtki BMT Alutech Solutions za izgradnju nove tvornice u automobilskoj industriji, specijalizirane za sustave kočenja putem elektroničkog signala (brake-by-wire), kao i 70 milijuna eura trgovačkom lancu Studenac za daljnje širenje poslovanja.

Banka je nastavila podupirati i razvoj tržišta privatnog kapitala u regiji kroz ulaganja u fondove Provectus SEE Fund II, ALFI Private Equity Fund III i Booster Capital Fund, dok je financijski sektor zadržao važnu ulogu kroz kreditnu liniju od 25 milijuna eura PBZ Leasingu, namijenjenu financiranju malih i srednjih poduzeća.

Aktivnost EBRD-a bila je snažna i na domaćem tržištu kapitala. Tijekom 2025. Banka je uložila 38,2 milijuna eura u obveznice povezane s održivošću (Sustainability-Linked Bonds) koje je izdao Bosqar Invest, što ujedno predstavlja najveće SLB izdanje na hrvatskom tržištu kapitala od strane domaće, nebankovne institucije.

Osim izravnog financiranja, EBRD je u 2025. godini intenzivno radio na strukturnim reformama, s posebnim naglaskom na razvoj tržišta kapitala. Banka je sudjelovala u pripremi strateškog okvira za razvoj tržišta kapitala u Hrvatskoj te njegovu regionalnu integraciju s osam zemalja srednje i istočne Europe – Slovačkom, Slovenijom, Bugarskom, Rumunjskom, Poljskom, Mađarskom i Sjevernom Makedonijom – s ciljem otvaranja novih izvora financiranja za poduzeća.

Dodatno, EBRD je pružio podršku unaprjeđenju upravljanja državnim nekretninama, jačanju transparentnosti i profesionalnih standarda u skladu s OECD smjernicama, kao i energetskoj tranziciji, kroz istraživanje potencijala novih obnovljivih izvora energije, baterijskih sustava za pohranu energije te mogućnosti skladištenja ugljikova dioksida.

- Naše ulaganje od 287,4 milijuna eura u 2025. godini pokazuje snažno povjerenje EBRD-a u hrvatsko gospodarstvo i privatni sektor. Ovo je bila godina inovacija, od prvog velikog projekta baterijskog skladištenja energije do rekordnih aktivnosti na tržištu kapitala - izjavio je Miljan Ždrale, regionalni direktor EBRD-a za srednju Europu, dodavši da Banka u 2026. planira dodatno proširiti potporu projektima održivog rasta.

Miljan Ždrale

EBRD ocjenjuje da je hrvatsko gospodarstvo u 2025. godini imalo stabilne temelje, potaknute snažnom domaćom potražnjom, kontinuiranim ulaganjima i priljevom sredstava iz fondova Europske unije. Ulaskom u 2026. godinu, Banka ostaje usmjerena na podršku reformama, privatnim ulaganjima i razvoju zelene infrastrukture.

Od početka poslovanja u Hrvatskoj, Europska banka za obnovu i razvoj uložila je više od 5,2 milijarde eura u 276 projekata, s fokusom na ubrzanje reformi, jačanje konkurentnosti i tranziciju korporativnog sektora.