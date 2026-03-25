Stiže nuklearni račun: Hrvatsku čeka trošak od 1,5 milijardi eura

Otpad iz Krškog kreće 2028., lokacija uz BiH prijeti sporom, a fond od 471 milijuna eura možda neće biti dovoljan

Hrvatska ulazi u fazu u kojoj nuklearni otpad iz Krškog prestaje biti dugoročni plan i postaje konkretan trošak. Riječ je o projektu vrijednom oko 1,5 milijardi eura koji će se desetljećima financirati javnim novcem, a prvi računi na naplatu stižu već 2028. godine. Naime, Hrvatska kao 50-postotni suvlasnik NE Krško do 2028. mora početi preuzimati svoj dio radioaktivnog otpada nastalog radom elektrane.

Upravo zbog toga je Fond za financiranje razgradnje NEK, krajem prošle godine objavio međunarodni javni natječaj vrijedan 60 milijuna eura, kojim traži izvođača za prijevoz, obradu i pripremu nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško.

Međutim, iz Fonda nam potvrđuju da je taj natječaj još uvijek u tijeku i u fazi pripreme inicijalnih ponuda, te da će odluka o odabiru Izvođača bit će donesena po okončanju natječajnog postupka, što se očekuje u trećem kvartalu 2026. godine. Iz Fonda kažu kako je početak preuzimanja otpada iz NE Krško predviđen za 2028. godinu, a cijeli se postupak mora dovršiti do 2030. godine. Povratak konačnih paketa, odnosno prerađenog otpada imobiliziranog u armiranobetonske kontejnere u Centar, trebao bi započeti početkom 2029. godine.