MOL Grupa u prvom kvartalu s 212 milijuna dolara dobiti

Rezultate je komentirao čelnik te grupacije Hernádi koji je istaknuo da su unatoč svim izazovima, zaključili snažno tromjesečje

MOL Grupa danas je objavila svoje financijske rezultate za prvo tromjesečje 2026. Grupa je ostvarila dobit prije oporezivanja od 212 milijuna dolara, a pozitivan utjecaj viših cijena ugljikovodika ublažen je nestabilnošću opskrbe sirovom naftom i negativnim učinkom regulacije cijena. Ključni događaj tromjesečja bilo je puštanje u rad Ininog postrojenja za obradu teških ostataka u Rijeci, vrijednog 700 milijuna eura, priopćili su iz te kompanije.

– Geopolitičke neizvjesnosti, izazovi sigurnosti opskrbe i državne intervencije koje su obilježile prošlu godinu dodatno su se intenzivirali u prvom tromjesečju. Sukob u Iranu, prekid rada naftovoda Družba i regulatorna ograničenja cijena diljem regije testirali su našu otpornost. Uzimajući sve to u obzir, iznimno sam ponosan na rezultate MOL Grupe i činjenicu da smo, unatoč svim izazovima, zaključili snažno tromjesečje. To je prvenstveno rezultat naših internih performansi te otpornog i integriranog poslovnog modela. Veliko je postignuće što ne moramo mijenjati financijske smjernice za ovu godinu te što smo na dobrom putu za ostvarenje svih ciljeva – komentirao je predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor MOL Grupe Zsolt Hernádi.

– Uz to, zadovoljstvo mi je što smo uspjeli osigurati sigurnost opskrbe u regiji čak i tijekom iznimno dugog i dosad nezabilježenog prekida rada naftovoda Družba. To je rezultat strategije diversifikacije koju smo najavili prije deset godina, u okviru koje ulažemo 500 milijuna dolara u razvoj južnog opskrbnog pravca. Nastavkom tih ulaganja te dodatnim ulaganjem od 180 milijuna dolara u povezivanje produktovodom rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj osigurat ćemo punu fleksibilnost rafinerijskog sustava i višu razinu integracije. To će nam omogućiti donošenje najboljih mogućih odluka kada je riječ o opskrbi sirovom naftom i derivatima. Naš je cilj oduvijek bio izgraditi ekosustav sigurnosti opskrbe u srednjoj i jugoistočnoj Europi, u kojem će sinergije između rafinerija i energetske infrastrukture biti maksimalno iskorištene. Nedavno pušteno u rad postrojenje za obradu teških ostataka u Rijeci, najveća investicija u povijesti naše hrvatske kompanije Ine, kao i namjera preuzimanja NIS-a, najbolji su primjeri toga: dugoročno smo predani regiji i preuzimamo odgovornost za svaku državu u kojoj poslujemo – dodao je Hernádi.

Djelatnost Istraživanja i proizvodnje (Upstream) ostvarila je rast u prvom tromjesečju 2026., uz podršku povoljnog okruženja cijena sirove nafte i prirodnog plina. Proizvodnja je na kvartalnoj razini smanjena na 95,5 tisuća barela ekvivalenta nafte dnevno (mboepd), no ostala je unutar raspona upravljačkih smjernica od 95 do 97 mboepd, unatoč izgubljenim količinama proizvodnje zbog sukoba u Iranu. Privremeni pad proizvodnje u Mađarskoj i Azerbajdžanu, kao i obustava proizvodnje u Kurdistanskoj regiji Iraka, pridonijeli su smanjenju proizvodnje. To je djelomično nadoknađeno ukidanjem ograničenja proizvodnje u Pakistanu i višim razinama proizvodnje u Kazahstanu. Tromjesečje je dodatno obilježilo otkriće plina na bušotini Bilitang 1 u Pakistanu, gdje je MOL operator projekta (s udjelom od osam posto), širenje kopnenog portfelja u Hrvatskoj te dodjela odobalne istražne licence u Libiji, nakon što je MOL Grupa ušla na tamošnje tržište kroz zajednički pothvat s kompanijama Repsol i TPAO na području istraživanja u Sredozemnom moru.

Rezultati djelatnosti Rafinerijskog poslovanja (Downstream) značajno su pali na godišnjoj razini pod pritiskom nižih volumena i marži. Kada je riječ o preradi, obrađene količine bile su znatno niže u prvom tromjesečju 2026. nakon požara u Rafineriji Dunav u listopadu 2025., dok su dodatne operativne izazove predstavljali problemi u opskrbi sirovom naftom, uključujući prekid rada naftovoda Družba 27. siječnja. Sukladno nižim količinama prerade sirove nafte, smanjena je i prodaja derivata. Važna prekretnica bilo je puštanje u rad postrojenja za obradu teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka 10. ožujka. Investicija vrijedna 700 milijuna eura jedna je od najvećih industrijskih investicija u povijesti Hrvatske. Rezultati petrokemijskog poslovanja ostali su negativni zbog ograničene dostupnosti sirovina i niskih petrokemijskih marži.

Rezultati djelatnosti Usluge kupcima (Consumer Services) bili su potaknuti pozitivnim učinkom slabljenja američkog dolara te organskim rastom segmenta negoriva. Istodobno su marže na goriva bile niže nego prošle godine zbog regulatornih ograničenja cijena uvedenih u ožujku na većini tržišta. Segment negoriva ostvario je rast od oko 5 posto, i u prodaji i u maržama, zahvaljujući organskom rastu i širenju brenda Fresh Corner.

Djelatnost Usluga kružnog gospodarstva (Circular Economy Services) ostvarila je pozitivne rezultate, prvenstveno zahvaljujući sezonskim čimbenicima jer su troškovi pali na kvartalnoj razini zbog manjih količina prikupljenog otpada. Aktivnosti povrata ambalaže kroz sustav DRS ostale su na razini prethodnog tromjesečja.

Djelatnost Plinskog poslovanja (Gas Midstream) ostvarila je bolje rezultate na godišnjoj razini zahvaljujući povećanoj potražnji za regionalnim transportnim uslugama te povoljnim učincima tečajnih razlika, koji su više nego nadoknadili negativne učinke nepovoljnih makroekonomskih čimbenika, naveli su iz te kompanije..