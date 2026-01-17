Biznis i politika

Sindikat policije traži hitnu izmjenu Uredbe o ocjenjivanju

17. siječnja 2026.
Luka Kasalo
Sindikat policije upozorava da su policijski i državni službenici isključeni iz sindikalnog nadzora u postupku ocjenjivanja rada

Sindikat policije Hrvatske (SPH) zatražio je od Vlade RH i nadležnih ministarstava hitnu izmjenu Uredbe o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika, upozoravajući da su policijski službenici i ostali državni službenici isključeni iz sustava sindikalnog nadzora u postupku ocjenjivanja rada.

Prema važećoj Uredbi, sindikalni predstavnici sudjeluju u povjerenstvima koja ocjenjuju zaposlenike u javnim službama, poput zdravstva i obrazovanja, dok je takva mogućnost uskraćena zaposlenima u državnoj službi, uključujući policiju. SPH upozorava da se time stvara nejednak položaj radnika unutar javnog sektora, u postupku koji izravno utječe na plaće, napredovanje i sigurnost radnog mjesta.

Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić smatra da je Vlada ovom odlukom poslala poruku o nejednakom tretmanu zaposlenika u javnom sektoru.

- Država je ovom Uredbom poslala poruku da su svi radnici jednaki, ali neki su očito jednakiji od drugih. Dok zaposlenici u javnim službama imaju sindikalnu zaštitu u postupku ocjenjivanja, policijski i ostali državni službenici ostavljeni su sami pred sustavom koji im odlučuje o plaći, napredovanju i, u krajnjem slučaju, radnom mjestu - rekao je.

Jagić ističe da ne postoji opravdan razlog za isključenje sindikata iz postupka ocjenjivanja policijskih i drugih državnih službenika te da se, prema stajalištu SPH-a, ne radi o tehničkom, već političkom pitanju.

- Ako sindikati mogu sjediti za stolom kada se ocjenjuju medicinske sestre ili učitelji, ne postoji nijedan pošten razlog da ih se izbaci kada se ocjenjuju policajci i državni službenici. To nije tehnička greška, nego politička odluka. I upravo zato očekujemo da se ona hitno ispravi jer u protivnom više ne govorimo o reformi, nego o svjesnom uvođenju nejednakih prava - rekao je Jagić.

U Sindikatu upozoravaju da je ovakav pristup suprotan Ustavu Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama koje jamče pravo sindikata na sudjelovanje u zaštiti radnih i materijalnih prava zaposlenika te najavljuju daljnje korake ako do izmjena ne dođe.

- Takav pristup smatramo diskriminatornim i suprotnim Ustavu Republike Hrvatske, ali i međunarodnim konvencijama koje je Hrvatska ratificirala, a koje jasno jamče pravo sindikata da sudjeluju u zaštiti radnih i materijalnih prava svojih članova. Sindikat policije Hrvatske zato je Vladi i nadležnim ministarstvima uputio zahtjev za hitnu izmjenu Uredbe i uključivanje sindikalnih predstavnika u povjerenstva i odbore koji odlučuju o ocjenama. Ne tražimo privilegije, nego jednake uvjete i pravila za sve zaposlenike u javnom sektoru. Ako ista Vlada može u jednoj uredbi prepoznati važnost sindikalnog nadzora, nema nijednog razumnog razloga da to pravo u drugoj potpuno zanemari. Vjerujemo da se radi o propustu koji se može brzo ispraviti. No ako se to ne dogodi, Sindikat policije Hrvatske bit će prisiljen iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva kako bi zaštitio prava svojih članova i spriječio arbitrarnost u sustavu koji izravno odlučuje o njihovoj egzistenciji - zaključio je Jagić.

