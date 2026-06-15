Centralizirani EU programi: Prilika za razvoj, inovacije i izlazak na europsko tržište

Centralizirani EU programi mogu biti zanimljivi poduzećima koja razvijaju nove proizvode, usluge i tehnologije, a podrazumijevaju razvoj, partnere, širenje tržišta i kredibilitet

Piše: Benjamin Petrović, stručnjak za pripremu projekata

Hrvatskim poduzetnicima na raspolaganju je niz mogućnosti financiranja koja ne proizlaze isključivo iz nacionalnih poziva, lokalnih potpora ili poznatih investicijskih natječaja, nego izravno iz programa Europske komisije i njezinih provedbenih agencija. Riječ je o centraliziranim EU programima financiranja, koji se najčešće prijavljuju putem EU Funding & Tenders portala i koji mogu biti posebno zanimljivi poduzećima koja razvijaju nove proizvode, usluge, tehnologije, digitalna rješenja, zelene procese, edukacijske modele ili inovativne oblike suradnje.

Za razliku od nacionalnih poziva, koji su često usmjereni na investicije u opremu, infrastrukturu, energetsku obnovu ili širenje poslovanja, centralizirani programi u pravilu traže širu razvojnu logiku. Projekt ne smije biti predstavljen samo kao interna investicija jednog poduzeća, nego mora pokazati jasan problem, mjerljiv učinak, tržišni potencijal i europsku dodanu vrijednost. Drugim riječima, potrebno je objasniti zašto je predloženo rješenje relevantno ne samo za prijavitelja, nego i za šire tržište, sektor, korisnike, industriju ili društvo.

Benjamin Petrović

Upravo zato centralizirane EU programe ne treba isključivo promatrati iz prizme izvora bespovratnih sredstava. Njihova vrijednost često leži u ubrzanju razvoja, pristupu znanju, korisnicima, testnim okruženjima, međunarodnim partnerima i novim tržištima. U mnogim slučajevima EU projekt poduzeću može donijeti kredibilitet kod investitora, kupaca, klijenata, javnih institucija i budućih partnera, osobito kada je riječ o inovativnim ili tehnološki zahtjevnijim rješenjima.

Što su centralizirani EU programi?

Centralizirani programi financiranja su programi u kojima se projektni prijedlozi prijavljuju izravno Europskoj komisiji ili njezinim agencijama. To znači da se ne prijavljuju nacionalnim tijelima u Hrvatskoj, nego se natječu u europskom kontekstu, zajedno s projektima iz drugih država članica i pridruženih zemalja.

Tipičan proces uključuje razvoj projektne ideje, odabir odgovarajućeg poziva, uspostavu partnerstva, razradu projekta, evaluaciju i, u slučaju odobrenja, provedbu. U odnosu na mnoge nacionalne pozive, centralizirani programi često imaju jednostavnije administrativne i financijske zahtjeve, ali su sadržajno zahtjevniji. Naglasak nije samo na tome što će se kupiti ili provesti, nego zašto je projekt važan, kome koristi, kako će se rezultati mjeriti i što ostaje nakon završetka projekta.

Centralizirani Eu programi - CREA

Posebno važan element je europska dodana vrijednost. Projekt mora pokazati zašto bi Europska unija trebala financirati upravo to rješenje i zašto je ono relevantno izvan lokalnog ili nacionalnog tržišta. Zbog toga se često traže partnerstva koja uključuju poduzeća, istraživačke organizacije, javni sektor, korisnike, obrazovne institucije, klastere, udruge ili druge relevantne dionike.

Zašto bi centralizirani programi mogli biti relevantni za poduzeća?

Centralizirani programi mogu biti zanimljivi poduzećima koja razvijaju novu tehnologiju, proces, proizvod ili uslugu, ali i onima koja primjerice žele testirati inovativan model rada, digitalizirati procese, smanjiti otpad, povećati energetsku učinkovitost, razviti nove vještine u sektoru ili izaći na međunarodno tržište.

Primjeri projektnih ideja mogu uključivati razvoj aplikacije, digitalnog alata, novog održivog poslovnog modela, edukacijskog formata, kreativnog proizvoda, zelenog procesa, industrijskog pilot-rješenja ili usluge koja se može testirati s korisnicima i kasnije širiti na druga tržišta.

Prijava na centralizirani EU program ima smisla osobito onda kada poduzeće ne traži isključivo sredstva za kupnju opreme ili provedbu standardne investicije, nego kada postoji jasna razvojna komponenta. To može biti testiranje s partnerima i korisnicima, validacija tehnologije, demonstracija rješenja u stvarnom okruženju, razvoj novih vještina, povezivanje s istraživačima ili ulazak u međunarodni konzorcij.

Kako odabrati pravi program?

Poduzećima i njihovim partnerima na raspolaganju je velik broj centraliziranih programa, pri čemu odabir programa ovisi o tome što se u projektu želi raditi i kojem je tržištu ili sektoru projekt namijenjen.

Najjednostavnije rečeno, program se ne odabire prema tome tko je prijavitelj, nego prema tome što će se u projektu raditi. Ako poduzeće želi razviti novi proizvod, tehnologiju ili pilot rješenje, mogu biti relevantni Horizon Europe ili European Defence Fund, ovisno o području primjene. Ako je cilj smanjenje otpada, energije ili emisija, prirodniji okvir mogu biti LIFE ili Innovation Fund. Ako je fokus na digitalizaciji procesa, umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj sigurnosti ili podatkovnim prostorima, relevantni mogu biti Digital Europe, Horizon Europe ili European Defence Fund.

Centralizirani Eu programi - Horizon

Ako u sektoru nedostaju vještine, ako je potrebno razviti edukacijske programe, treninge, mikro-kvalifikacije ili modele povezivanja obrazovanja i gospodarstva, tada se mogu razmatrati Erasmus+ ili Single Market. Ako se projekt odnosi na kulturu, dizajn, medije, kreativne industrije ili međunarodne formate suradnje, relevantni mogu biti Creative Europe ili Single Market.

Ključno je razumjeti da isti poslovni problem može imati različite projektne interpretacije. Primjerice, potreba za digitalizacijom može biti prikazana kao razvoj novog tehnološkog rješenja, kao primjena napredne digitalne tehnologije u sektoru, kao razvoj vještina zaposlenika ili kao međunarodna demonstracija novog modela rada. O tome će ovisiti i izbor programa.

Najčešća pogreška je predstavljanje projekta kao interne investicije

Jedna od najčešćih pogrešaka kod pripreme prijava za centralizirane EU programe jest osmišljavanje projekta kao standardne interne investicije. Drugim riječima, poduzeće želi nabaviti opremu, razviti proizvod, uložiti u marketing ili unaprijediti vlastite procese, ali ne demonstrira širi učinak projekta dovoljno jasno.

Centralizirani EU programi traže drugačiju logiku. Projekt mora imati problem ili priliku koja nije samo ulaganje u opremu ili promociju. Potrebno je pokazati korist za specifične korisnike, industriju, zajednicu ili tržište. Također je važno objasniti mogu li se rezultati prenijeti na druge sektore, zemlje ili tipove korisnika.

Zato dobro postavljena projektna ideja ne odgovara samo na pitanje 'što želimo financirati?', nego i na pitanja 'koji problem rješavamo?', 'za koga je rješenje važno?', 'zašto je sada pravi trenutak?', 'tko nam treba kao partner?', 'kako ćemo dokazati učinak?' i 'što ostaje nakon projekta?', a kroz odgovore treba demonstrirati 'zašto ste Vi i Vaši partneri najbolji izbor za uspješnu provedbu projekta'.

Partnerstvo kao ključan element uspješnosti

Mnogi centralizirani programi zahtijevaju ili snažno potiču partnerstva. Dobar konzorcij mora imati jasnu logiku: svaki partner treba donositi znanje, kapacitete, tržišni doseg, korisnike, podatke, infrastrukturu, tehnologiju ili provedbeno iskustvo koje je važno za uspjeh projekta.

Uspješan projekt obično okuplja partnere koji zajedno mogu razviti, testirati, validirati i širiti rješenje. To mogu biti tvrtke, fakulteti, instituti, gradovi, škole, kulturne organizacije, poslovne mreže, korisnici, klasteri ili javne institucije. Važno je da partnerstvo pokriva potrebno znanje, ciljno tržište i provedbene kapacitete.

Za poduzeća to znači da centralizirani programi mogu biti i način strateškog pozicioniranja. Sudjelovanje u kvalitetnom europskom konzorciju može otvoriti vrata novim tržištima, novim kupcima, tehnološkim partnerima, pilot-okruženjima i budućim investicijama.

Što čini uspješan projekt?

Uspješni projekti u centraliziranim EU programima u pravilu jasno odgovaraju na tri ključna pitanja.

Prvo, zašto je projekt važan? Problem mora biti jasan, relevantan i veći od jedne organizacije. Mora postojati uvjerljiva metoda za njegovo rješavanje i jasna veza između problema, aktivnosti i očekivanih rezultata.

Drugo, zašto upravo prijavitelj i partneri? Konzorcij mora pokazati da ima potrebno znanje, iskustvo, tržišni doseg, korisnike i kapacitete za provedbu. Nije dovoljno imati dobru ideju ako tim nema uvjerljivu sposobnost da je razvije, testira i dovede do rezultata.

Treće, što ostaje nakon projekta? Rezultati moraju biti mjerljivi, primjenjivi i imati put prema tržištu ili širem korištenju. To može biti novi proizvod, validirana tehnologija, dokazani model, razvijen kurikulum, pilotirano rješenje, međunarodno partnerstvo, otvoren pristup korisnicima ili konkretna tržišna promjena.

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