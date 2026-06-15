Leo Petrov novi direktor razvoja poslovanja u DC&T-u

Tvrtka specijalizirana za projektiranje poslovne i uređenje poslovnih prostora jača tim u fazi rasta potražnje za Design & Build modelom

Leo Petrov imenovan je direktorom razvoja poslovanja u tvrtki DC&T, specijaliziranoj za projektiranje, uređenje i transformaciju poslovnih prostora. Njegov dolazak dio je jačanja upravljačkog i komercijalnog tima kompanije, u razdoblju intenzivnijeg rasta, širenja projektnog portfelja i daljnje profesionalizacije poslovanja.

Petrov u DC&T dolazi s dugogodišnjim iskustvom na menadžerskim pozicijama i u upravljačkim strukturama velikih poslovnih sustava, među kojima su Agrokor i Combis, gdje je sudjelovao u razvoju poslovanja, upravljanju procesima i vođenju kompleksnih organizacijskih i komercijalnih inicijativa.

Imenovanje dolazi u trenutku kada DC&T bilježi rast potražnje za cjelovitim Design & Build pristupom, osobito u projektima modernih uredskih prostora, healthcare segmenta, poliklinika i drugih zahtjevnijih poslovnih okruženja.

U novoj ulozi Petrov će biti zadužen za razvoj poslovne strategije, otvaranje novih poslovnih prilika, jačanje odnosa s ključnim klijentima i partnerima te razvoj komercijalnih inicijativa koje prate daljnje širenje kompanije. Uz razvoj tržišta i novih projekata, njegov fokus bit će i na unapređenju internih procesa, organizacijske učinkovitosti i priprema strukture za preuzimanje većih i kompleksnijih projekata.

Jačanje tima za novu fazu rasta

– DC&T je ušao u fazu u kojoj više nije dovoljno samo kvalitetno projektirati i realizirati prostore. Da bismo nastavili rasti, moramo dodatno ojačati razvoj poslovanja, komercijalni segment, interne procese i način na koji upravljamo sve kompleksnijim projektima. Imenovanje Lea Petrova dio je tog procesa i vjerujemo da će svojim iskustvom, poslovnom širinom i operativnim pristupom značajno doprinijeti sljedećoj fazi razvoja DC&T-a – izjavio je Timi Kovačević, suvlasnik DC&T-a.

DC&T razvija i realizira projekte poslovnih interijera za različite sektore, uključujući urede, healthcare projekte, poliklinike, hospitality i druge komercijalne prostore. Tvrtka posluje na domaćem i međunarodnom tržištu, a kroz Design & Build model objedinjuje dizajn, projektiranje, upravljanje projektom i izvedbu u jedinstvenom procesu.