Europske burze dosegnule rekordne razine

Snažan rast cijena dionica zahvaljuje se sporazumu SAD-a i Irana o okončanju rata

Na europskim su burzama u ponedjeljak ujutro cijene dionica porasle više od 1 posto, dosegnuvši rekordne razine, jer je ulagače ohrabrio sporazum SAD-a i Irana o okončanju rata.

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u plusu 1,2 posto, pa je dosegnuo rekordnih 640,9 bodova.

Pritom je londonski FTSE indeks ojačao 0,81 posto, na 10.556 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 1,74 posto, na 25.065 bodova, a pariški CAC 1,66 posto, na 8.490 bodova.

Snažan rast cijena dionica zahvaljuje se sporazumu SAD-a i Irana o okončanju rata. Sporazum će se potpisati petak u Švicarskoj, objavio je u ponedjeljak rano ujutro pakistanski premijer Shehbaz Sharif, a ubrzo nakon njega to je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump.

Točni uvjeti sporazuma nisu zasad poznati, no Sharif je naveo da sporazum poziva na "trenutačan i trajan prekid vojnih operacija na svim bojištima, uključujući Libanon".

Reuters piše da nacrt sporazuma predviđa ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ukidanje američke blokade iranskih luka i produljenje primirja, dok bi se o iranskom nuklearnom programu nastavilo pregovarati u dodatnih 60 dana.

A zahvaljujući najavi o otvaranju Hormuškog tjesnaca, cijene su nafte oštro pale. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros potonula 5,06 posto, na 82,95 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 5,73 posto, na 80,05 dolara.

I azijske burze porasle

I na azijskim su burzama cijene dionica snažno porasle. MSCI indeks azijsko pacifičkih-dionica bio je u 9,30 sati u plusu 1,5 posto.

Pritom su cijene dionica u Hong Kongu, Indiji, Australiji, Šangaju, Japanu i Južnoj Koreji porasle između 0,5 i 5,2 posto.

Na Wall Streetu se, također, očekuje rast cijena dionica. Terminski Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq indeks trenutno su u plusu između 0,9 i 1,8 posto.

Cijene nafte oštro pale

A zahvaljujući najavi o otvaranju Hormuškog tjesnaca, cijene su nafte oštro pale. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros potonula 4,59 posto, na 83,35 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 5,05 posto, na 80,60 dolara.

Dolar oslabio

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta pala na najnižu razinu u 10 dana.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,55 bodova, dok je u petak navečer iznosio 99,80 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo sa 160,20 na 160,05 jena.

Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1605 dolara, dok je u petak navečer iznosila 1,1570 dolara.