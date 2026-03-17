Zaustavljena farma pilića kod Siska može skupo koštati Grad

Investitor tvrdi da je uložio 50 milijuna eura, a pravnici procjenjuju da bi Sisak u slučaju tužbe mogao platiti i više

Nakon što je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije početkom ožujka zaustavilo projekt mega farme pilića Premium Chicken Company (PCC) pokraj Siska, samom Gradu Sisku prijeti isplata znatnog iznosa prema toj kompaniji, bude li ga tužila.

Podsjetimo, Ministarstvo je zaustavilo projekt jer nije u skladu sa sisačkim Generalnim urbanističkim planom (GUP) i Urbanističkim planom uređenja (UPU). No PCC tvrdi da ima dokumentirane suglasnosti svih jedinica lokalne samouprave, pa i Grada Siska koji se s projektom složio još 2019. zaključkom koje je donijelo Gradsko vijeće, a koji je za potrebe gradnje proizvodnog pogona prodao i zemljište u Industrijskoj zoni 'Novi Sisak'. U kompaniji tvrde, kako je objavljeno u medijima, da su do sada potrošili 50 milijuna eura.

PCC smo pitali je li točno da je do sada potrošio toliko novca pripremajući tu investiciju te planira li tužiti državu ili lokalnu samoupravu i koje još korake poduzima. No odgovor od te kompanije nismo dobili, ali Liderov pravni stručnjak Stjepan Lović iz odvjetničkog društva Grubišić, Lović i Lalić smatra, odluči li PCC krenuti u sudski proces, izvjesno je da će Grad Sisak morati platiti veliko obeštećenje. Je li to 50 milijuna eura, dokaže li PCC da je toliko potrošio, ili možda i više jer ne može računati na planiranu dobit, teško je reći, ali da bi gradski oci Siska mogli imati noćne more zbog svega toga, to je izvjesno.