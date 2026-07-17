Nova vlasnička struktura Tehnike nakon dokapitalizacije

Prikupljeno je 2,1 milijuna eura, a većinski vlasnik postala je kompanija Carello INT koja je od ranije povećavala svoj vlasnički udio

Tehnika je provela dokapitalizaciju u visini od 2,1 milijuna eura, stoji u priopćenju na Zagrebačkoj burzi. Kako saznaje Lider iz dobro upućenog izvora, nakon dokapitalizacije većinski vlasnik je postala kompanija Carello INT (skrbnički račun OTP banke) s 51,26 posto vlasničkog udjela. Osim toga, danas je ta kompanija sklopila ugovor za novi posao.

Zanimljivo je da je u vlasničkoj strukturi Carella INT i bivši ministar gospodarstva Davor Filipović, a među vlasnicima te kompanije su i njezin direktor Hrvoje Vasilj te direktor Tehnike Marin Štenglin.

Od ostalih dioničara Luxury Real Estate u stečaju ima 9,5 posto vlasničkog udjela, a treći najveći dioničar je Dražen Hrkač (skrbnički račun Erste&Steiermärkische Bank).