Aminess odvaja vlasništvo nekretnina od upravljanja hotelima

Portfelj kompanije obuhvaća 33 objekta u 12 destinacija, pri čemu su 24 hotela u njihovom vlasništvu, dok devet vode kao vanjski partneri

Turistička kompanija Aminess Hotels & Resorts planira udvostručiti broj hotela i resorta kojima upravlja kao vanjski operator, s ciljem dosezanja više od 30 partnerskih objekata u Hrvatskoj i regiji. Taj iskorak temelji se na strategiji 'asset-light' poslovanja, kojom kompanija želi odvojiti vlasništvo nad nekretninama od operativnog upravljanja hotelima.

Aminess je još 2022. godine osnovao zasebnu menadžment kompaniju Aminess Hospitality Group, čime je započeo sustavnu transformaciju vlastitog znanja i operativnih standarda u skalabilan model upravljanja. Danas portfelj kompanije obuhvaća 33 objekta u 12 destinacija, pri čemu su 24 hotela i objekta u njihovom vlasništvu, dok devet objekata operativno vode kao vanjski partneri.

– Na zapadnim tržištima već je odavno jasno odvojena uloga vlasnika nekretnine i hotelskog operatora. Vlasnici ulažu kapital u razvoj projekata, dok specijalizirani operatori upravljaju hotelima, razvijaju brend i unaprjeđuju standarde. Ovaj asset-light model ubrzano dolazi i u našu regiju, a Aminess ga je među prvima prepoznao i sustavno razvio – pojasnio je Mladen Knežević, predsjednik Uprave Aminessa.

Prema njegovim riječima, ovakav model suradnje s etabliranim operaterima preporučuje sve više financijskih institucija i banaka prilikom financiranja hotelskih projekata.

– Samostalnim hotelima danas je iznimno teško osigurati dugoročnu konkurentnost zbog visokih troškova rada, energije i distribucije, izazova u pronalasku kvalitetnih zaposlenika te sve većih očekivanja gostiju – dodao je Knežević.

Model operativnog upravljanja podrazumijeva da Aminess Hospitality Group u ime vlasnika preuzima cjelokupno upravljanje, od prodaje, marketinga i upravljanja prihodima do razvoja proizvoda, operativnih standarda, ljudskih resursa, digitalnih sustava, upravljanja kvalitetom, nabave, edukacije zaposlenika i svakodnevnih operacija. Uz to, kompanija nudi i model franšize koji partnerima omogućuje pristup sustavu uz zadržavanje vlasništva i operativne autonomije. Partnerima su tada dostupni prodajni i distribucijski kanali, programi vjernosti, CRM sustavi, centralizirani marketing i nabava.

Ovaj koncept uključuje i implementaciju razvijenih restoranskih i outlet brendova, poput 7 Seas Restaurant & Bara, Half 8 restorana, trattorije Il Cantuccio i La Gradele, unutar projekata partnera. Na taj način partneri dobivaju cjelovito operativno rješenje koje obuhvaća smještaj, gastronomiju, prodaju i marketing.

– S obzirom na to da će hrvatsko i regionalno hotelijerstvo u narednim godinama prolaziti kroz snažnu konsolidaciju i profesionalizaciju, cilj nam je stvoriti jednu od vodećih regionalnih hospitality platformi koja partnerima donosi znanje, sigurnost i dugoročnu vrijednost. Naš cilj nije samo upravljati objektima, već vlasnicima pomoći da povećaju vrijednost svojih investicija, unaprijede tržišnu poziciju i ostvare održive poslovne rezultate. Naša strategija uključuje daljnje regionalno širenje, nova partnerstva, vlastita ulaganja i akvizicije te kontinuirano unaprjeđenje cjelokupnog portfelja objekata – zaključio je Knežević.