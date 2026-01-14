Wall Street gubi zamah zbog pada financijskog sektora

Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi skliznuli s rekordnih razina, što je ponajviše posljedica pada cijena dionica u financijskom sektoru. Dow Jones oslabio je 0,80 posto, na 49.191 bod, dok je S&P 500 skliznuo 0,19 posto, na 6.963 boda, a Nasdaq indeks 0,10 posto, na 23.709 bodova.

Pad Dow Jonesa i S&P 500 indeksa s rekordne razine ponajviše je posljedica pada cijena dionica u financijskom sektoru za 1,8 posto, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump kazao da bi kamate na kreditne kartice trebalo ograničiti na 10 posto. Zbog toga su cijene dionica izdavatelja kartica Vise i Mastercarda pale oko četiri posto.

Unatoč boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima, za toliko je pala i cijena dionica JPMorgan banke.

- Trumpov prijedlog pogodio je financijski sektor. Premda mislim da bi to bilo vrlo teško realizirati, prijedlog o ograničavanju kamata na kartice postoji - kaže Tim Ghriskey, portfelj menadžer u tvrtki Ingalls & Snyder.

U fokusu ulagača bilo je i izvješće o potrošačkim cijenama u SAD-u, koje je pokazalo da je inflacija u prosincu iznosila 2,7 posto, što je u skladu s očekivanjima, pa nije osjetnije utjecalo na očekivanja u vezi kamatnih stopa središnje banke.

Idućih tjedana ulagači će najviše pratiti poslovne rezultate kompanija, s obzirom da je jučer počela sezona objava financijskih izvješća. Analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u posljednjem lanjskom tromjesečju porasle za 8,8 posto na godišnjoj razini.

I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,03 posto, na 10.137 bodova, a pariški CAC 0,14 posto, na 8.347 bodova. Frankfurtski DAX ojačao je, pak, 0,06 posto, na 25.420 bodova.

Azija ohrabrena kineskim izvozom

Na azijskim su burzama u srijedu cijene dionica porasle jer su ulagače ohrabrili bolji nego što se očekivalo podaci o kineskom izvozu, dok je dolar ojačao prema košarici valuta. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u plusu 0,2 posto, pa se kreće oko rekordnih razina. Pritom su cijene dionica u Šangaju, Australiji, Južnoj Koreji, Hong Kongu i Japanu porasle između 0,1 i 1,4 posto. U Indiji su, pak, blago pale.