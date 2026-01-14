Wall Street gubi zamah zbog pada financijskog sektora
Trumpov prijedlog o ograničenju kamata uzdrmao je dionice banaka i kartičarskih kuća, dionice Vise i Mastercarda u padu od oko četiri posto
Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi skliznuli s rekordnih razina, što je ponajviše posljedica pada cijena dionica u financijskom sektoru. Dow Jones oslabio je 0,80 posto, na 49.191 bod, dok je S&P 500 skliznuo 0,19 posto, na 6.963 boda, a Nasdaq indeks 0,10 posto, na 23.709 bodova.
Pad financijskog sektora
Pad Dow Jonesa i S&P 500 indeksa s rekordne razine ponajviše je posljedica pada cijena dionica u financijskom sektoru za 1,8 posto, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump kazao da bi kamate na kreditne kartice trebalo ograničiti na 10 posto. Zbog toga su cijene dionica izdavatelja kartica Vise i Mastercarda pale oko četiri posto.
Unatoč boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima, za toliko je pala i cijena dionica JPMorgan banke.
- Trumpov prijedlog pogodio je financijski sektor. Premda mislim da bi to bilo vrlo teško realizirati, prijedlog o ograničavanju kamata na kartice postoji - kaže Tim Ghriskey, portfelj menadžer u tvrtki Ingalls & Snyder.
U fokusu ulagača bilo je i izvješće o potrošačkim cijenama u SAD-u, koje je pokazalo da je inflacija u prosincu iznosila 2,7 posto, što je u skladu s očekivanjima, pa nije osjetnije utjecalo na očekivanja u vezi kamatnih stopa središnje banke.
Idućih tjedana ulagači će najviše pratiti poslovne rezultate kompanija, s obzirom da je jučer počela sezona objava financijskih izvješća. Analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u posljednjem lanjskom tromjesečju porasle za 8,8 posto na godišnjoj razini.
I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,03 posto, na 10.137 bodova, a pariški CAC 0,14 posto, na 8.347 bodova. Frankfurtski DAX ojačao je, pak, 0,06 posto, na 25.420 bodova.
Azija ohrabrena kineskim izvozom
Na azijskim su burzama u srijedu cijene dionica porasle jer su ulagače ohrabrili bolji nego što se očekivalo podaci o kineskom izvozu, dok je dolar ojačao prema košarici valuta. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u plusu 0,2 posto, pa se kreće oko rekordnih razina. Pritom su cijene dionica u Šangaju, Australiji, Južnoj Koreji, Hong Kongu i Japanu porasle između 0,1 i 1,4 posto. U Indiji su, pak, blago pale.
Najviše su jutros porasle cijene dionica na burzi u Tokiju, oko 1,4 posto, jer je sve izglednije da će premijerka Sanae Takaichi u veljači raspisati izvanredne izbore kako bi povećala svoju koalicijsku većinu, što bi joj omogućilo agresivniju poticajnu gospodarsku politiku.
Osjetno su porasle i cijene dionica na kineskim burzama jer je ulagače ohrabrio snažniji nego što se očekivalo rast izvoza, premda je lani Washington povećao carine na uvoz kineskih proizvoda. Izvoz Kine porastao je u prosincu 6,6 posto na godišnjoj razini, a uvoz 5,7 posto. U cijeloj prošloj godini izvoz je porastao 5,5 posto, unatoč padu izvoza u SAD. Uvoz je, pak, u cijeloj prošloj godini stagnirao. Zahvaljujući tome, trgovinski višak Kine dosegnuo je lani rekordnih 1.190 milijardi dolara. Zbog svega toga, azijske ulagače nije zabrinuo jučerašnji pad cijena dionica na Wall Streetu.
Dolar ojačao, cijene nafte pale
A na valutnim je tržištima dolar ojačao nakon što je dva dana bio pod pritiskom zbog sukoba između Bijele kuće i Feda. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,24 boda, dok je jučer u ovo doba iznosio 98,95 bodova.
Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 158,85 na 159,30 jena. Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1645 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1665 dolara. Cijene su nafte, pak, izgubile dio dobitaka od prethodnih dana. Na londonskom je tržištu cijena barela jutros skliznula 0,29 posto, na 65,30 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,38 posto, na 60,95 dolara.