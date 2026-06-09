Sam Bankman-Fried podnio formalni zahtjev za pomilovanjem

Bivši izvršni direktor FTX-a traži predsjedničko pomilovanje, a istovremeno i dalje osporava osudu za prijevaru i zatvorsku kaznu

Bivši izvršni direktor FTX-a Sam Bankman-Fried formalno je zatražio pomilovanje od američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon što je osuđen za prijevaru u vezi s kolapsom kripto mjenjačnice 2022. godine vrijednog više milijardi dolara.

Bankman-Friedov zahtjev pojavio se na web stranici Ureda odvjetnika za pomilovanje pri američkom Ministarstvu pravosuđa, koja navodi neriješene zahtjeve za pomilovanje od 1. lipnja. Podnesak je kategoriziran kao pomilovanje nakon odsluženja kazne.

Zahtjev dolazi u trenutku kada bivši direktor FTX-a nastavlja žalbu na svoju osudu za prijevaru iz 2023. i 25-godišnju zatvorsku kaznu.

Posljednjih mjeseci objavio je i niz poruka na društvenim mrežama koje se sve više slažu s predsjednikom Trumpom, uključujući komentare u kojima se ističe kontinuirani rast indeksa S&P 500 tijekom Trumpovog drugog mandata.

Na pitanje u siječanjskom intervjuu za New York Times hoće li pomilovati Bankman-Frieda, Trump je rekao da to ne planira učiniti.

Zahtjev za pomilovanje slijedi nakon odvojenog pravnog napora koji je Bankman-Fried pokrenuo prije nekoliko mjeseci tražeći novo suđenje, tvrdeći da bi novo dostupni iskazi svjedoka mogli potkopati ključne aspekte vladinog slučaja.

U zahtjevu podnesenom saveznom sudu na Manhattanu, Bankman-Fried je tražio novo suđenje uz svoju tekuću žalbu. Zahtjev je kasnije odbio sudac Lewis Kaplan, koji je nadgledao kazneno suđenje osuđenom direktoru iz 2023. godine.

Zahtjev za pomilovanje dodaje još jedan front u pravnu borbu Bankman-Frieda

U studenom 2023. porota je osudila Sama Bankman-Frieda po sedam točaka optužnice za prijevaru, zavjeru i pranje novca zbog organiziranja zlouporabe sredstava klijenata u FTX-u i njegovoj povezanoj trgovačkoj tvrtki Alameda Research.

Tužiteljstvo je uslijedilo nakon dramatičnog sloma FTX-a godinu dana ranije i smatra se jednim od najvećih slučajeva financijske prijevare u povijesti industrije kriptovaluta. Bankman-Fried je dosljedno nijekao počinjenje kaznene prijevare.

Drugi visoki rukovoditelji FTX-a također su dobili zatvorske kazne nakon što su surađivali s tužiteljima ili priznali krivnju.

Ryan Salame, koji je radio u Alameda Researchu prije nego što je postao suizvršni direktor FTX Digital Marketsa, bahamske podružnice burze, osuđen je na 90 mjeseci zatvora nakon što se izjasnio krivim za zavjeru radi davanja nezakonitih političkih doprinosa i zavjeru za vođenje nelicenciranog poslovanja za prijenos novca.

Caroline Ellison, bivša izvršna direktorica tvrtke Alameda Research i ključna svjedokinja vlade na suđenju Bankman-Friedu, osuđena je na dvije godine zatvora. Tužitelji su zasluge pripisali njezinoj opsežnoj suradnji s vladom, što je pridonijelo znatno blažoj kazni od onih traženih za druge rukovoditelje FTX-a. Puštena je u siječnju.

Američka Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) izdala je Ellison 10-godišnju zabranu obavljanja bilo kakvih izvršnih dužnosti u bilo kojoj javno trgovanoj tvrtki ili bilo kojoj mjenjačnici digitalne imovine.