Simulacija izlaska na burzu zainteresirala već 70-ak poduzetnika

Dosad su, u sklopu projekta, održane radionice u Splitu i Rijeci, a planirane su radionice u Osijeku (17. lipnja) i Zagrebu (30. lipnja)

Simulacija izlaska na burzu koja bi domaćim kompanijama trebala pokazati mogu li imati uspjeha u prikupljanju kapitala izazvala je sasvim solidan inicijalni interes. Krajem ožujka Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) i Ministarstvo financija predstavili su sandbox PutNaTržište koji poduzetnicima omogućuje da u sigurnom i neobvezujućem okruženju procijene svoju spremnost za financiranje putem tržišta kapitala.

To konkretno znači da kompanija može isprobati kako bi izgledao njezin izlazak na burzu, što sve mora prije toga učiniti, što se od nje očekuje i može li sve te zahtjeve ispuniti. I sve to bez rizika i pokretanja bilo kakvih stvarnih procesa.

Službene prijave od 15. rujna

Iz Hanfe su ranije poručivali kako je naglasak na praktičnim uvidima: kako ulagatelji čitaju pokazatelje društva, koje informacije smatraju ključnima i kako investicijska priča izgleda iz njihove perspektive. Važno je naglasiti da će službene prijave u sandbox biti otvorene od 15. rujna, ali se zainteresirana poduzeća već sada mogu pretprijaviti.

U ovoj fazi, stoga, još nije moguće govoriti o konkretnom broju prijavljenih poduzeća niti o njihovoj raspodjeli prema preferiranom modelu financiranja (početne ponude dionica, obveznice, financiranje putem fondova rizičnog kapitala), budući da će se takvi podaci formirati tek nakon formalnog otvaranja prijava i provođenja selekcijskog procesa.