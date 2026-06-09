Četiri AI tvrtke, trilijuni dolara i najnapetiji burzovni test desetljeća

Dok SpaceX postaje prva u nizu, OpenAI, Anthropic, Databricks i Perplexity redaju se za uvrštenje na burzu koje bi zajedno moglo premašiti tri bilijuna dolara tržišne vrijednosti

Tjedni koji su iza nas promijenili su strukturu globalnog tržišta rizičnog kapitala na način koji nije viđen od najvećeg vala tehnoloških IPO-a s početka ovog stoljeća. Četiri najvrjednije privatne tehnološke tvrtke na svijetu objavile su namjeru uvrštenja na burzu u razmaku od nepunih tri tjedna, a sve četiri potječu iz iste industrije. Pitanje koje si Wall Street postavlja više nije hoće li se AI boom potvrditi na javnim tržištima, nego može li investitorski apetit apsorbirati sve odjednom.

SpaceX prvi, već ovaj tjedan

Elon Musk je sa svojim SpaceX-om pokrenuo roadshow 4. lipnja, cijena dionice određuje se 11. lipnja, a prvi dan trgovanja na Nasdaqu pod oznakom SPCX planiran je za 12. lipnja. Tvrtka traži 75 milijardi dolara pri vrijednosti od 1,75 bilijuna dolara, što bi bio najveći IPO u povijesti burze.

Ponuda objedinjuje raketni biznis, Starlink satelitski internet i xAI, kompaniju za umjetnu inteligenciju koju je Musk spojio sa SpaceX-om u veljači 2026. Javni prospekt objavljen u svibnju otkrio je 18,67 milijardi dolara konsolidiranih prihoda u 2025. godini. Ako se IPO realizira po gornjoj granici, SpaceX bi momentalno ušao među deset najvrijednijih javnih kompanija na planetu, nadmašivši tržišnu kapitalizaciju Tesle.

OpenAI: najveći po ambicijama, drugi po redu

OpenAI radi s Goldman Sachsom i Morgan Stanleyem na povjerljivoj prijavi za uvrštenje i cilja javni izlaz već u rujnu 2026., pri privatnoj tržišnoj vrijednosti između 730 i 850 milijardi dolara. Analitičari procjenjuju da bi kotacija mogla gurnuti kompaniju iznad granice od trilijun dolara, što je i sam OpenAI naveo kao cilj u javnoj objavi, ali taj broj još nije potvrđen uvjetima ponude.

Financijska slika je ambivalentna, jer je u prvom tromjesečju 2026. tvrtka ostvarila 5,7 milijardi dolara prihoda, ali uz negativnu operativnu maržu od 122 posto. To znači da je za svaki zarađeni dolar izgubila 1,22 dolara. Prema internim projekcijama, OpenAI računa na ukupne gubitke od oko 44 milijarde dolara do 2029. godine, kada tek planira prijeći u profit.

Prihodi ipak rastu brzinom koja je do nedavno bila nezamisliva. OpenAI je u ožujku priopćio da ostvaruje dvije milijarde dolara prihoda mjesečno, što je godišnja run-rate razina, a ne revidirani godišnji prihod. Također, tvrtka je investitorima najavila cilj od 100 milijardi godišnje do 2029. Za usporedbu, Meta je pri izlasku na burzu kotirala oko osam puta godišnjih prihoda, a OpenAI bi ušao na tržištu po omjeru između 34 i 40 puta prihoda.

Pravna prepreka koja je godinama lebdjela nad kompanijom nestala je u svibnju. Porota je presudila u korist OpenAI-ja u tužbi Elona Muska koji je tvrdio da je osnivačka misija neprofitne organizacije iznevjerena pretvorbom u for-profit entitet. OpenAI je u prosincu 2024. najavio preoblikovanje u korporaciju javnih koristi koja može slobodnije prikupljati kapital.

Anthropic: brži rast, bolji financijski omjeri

Anthropic je bio brži od OpenAI-ja. Tvrtka iza modela Claude 1. je lipnja podnijela povjerljivu prijavu SEC-u, postavivši se na vrijednost od blizu 965 milijardi dolara. Godišnja run-rate razina prihoda prema posljednjim dostupnim podacima iznosi oko 47 milijardi dolara, što je projicirana, a ne revidirana cifra, koja će tek biti podvrgnuta punoj javnoj provjeri pri objavi S-1 prospekta. Za drugo tromjesečje 2026. Anthropic prognozira prihode od 10,9 milijardi dolara, što bi bio više nego dvostruki rast u odnosu na prethodna tri mjeseca.

Rast u pozadini tih brojki gotovo je teško pojmiti. U siječnju 2024. Anthropic je bilježio godišnju razinu prihoda od samo 87 milijuna dolara. Do svibnja 2026. ta cifra premašila je 47 milijardi, oko osam puta više od internih projekcija, a izvršni direktor Dario Amodei opisao je taj rast riječju 'ludo'.

Motorom tog rasta pokazao se alat za programere. Claude Code premašio je milijardu dolara godišnjih prihoda u roku od šest mjeseci od lansiranja, a više od tisuću klijenata troši više od milijun dolara godišnje na Claude, što se udvostručilo s 500 klijenata za manje od dva mjeseca.

Za razliku od OpenAI-ja, Anthropic gleda prema profitabilnosti već ove godine. Prema informacijama koje je tvrtka prenijela investitorima, a koje prenose financijski mediji, prihodi počinju nadmašivati visoke troškove računalnih kapaciteta, no ta najava još nije potvrđena revidiranim financijskim izvješćima. Starije projekcije pokazuju i dramatičnu razliku u putanjama troškovnih omjera: Anthropic planira smanjiti omjer troškova na oko trećinu prihoda u 2026. i na devet posto do 2027., dok OpenAI očekuje da troškovni pritisak ostane na 57 posto prihoda i 2026. i 2027. INDmoneyaol

Databricks: jedini koji već zarađuje

Dok se OpenAI i Anthropic bore s negativnim maržama, Databricks ulazi u IPO trku s rijetkom prednošću, pozitivnim slobodnim novčanim tokom. Kompanija, koja razvija platformu za podatke i AI, bilježi godišnju razinu prihoda od 5,4 milijarde dolara uz rast od više od 55 posto u odnosu na prethodnu godinu, s više od 650 klijenata koji troše više od milijun dolara godišnje. Posljednja privatna vrijednost iznosi 134 milijarde dolara, a S-1 prijava očekuje se u drugoj polovici 2026.

U industriji koja još nije dokazala da zna zarađivati, Databricks nudi nešto što investitori u javnim tržištima preferiraju: rast uz pozitivnu gotovinu. CEO Ali Ghodsi potvrdio je da je tvrtka "spremna za IPO", ali će pričekati povoljne tržišne uvjete.

Perplexity: 2028. bez obzira na sve

Na drugom kraju spektra stoji Perplexity, AI tražilica koja izlazak na burzu planira za 2028. i koja, za razliku od ostalih, nije u žurbi. CEO Aravind Srinivas potvrdio je u izjavi za CNBC da se taj plan neće mijenjati bez obzira na to što Anthropic i OpenAI učine u međuvremenu. Perplexityeve najave zvuče manje kao reakcija na IPO val, a više kao potvrda postojeće strategije: i ranije, kada su se postavljala pitanja o financijama tvrtke, Srinivas je isticao da nema planova za kotiranje prije 2028.

Perplexity je u ožujku 2026. premašio godišnju razinu prihoda od 450 milijuna dolara, uz rast od 50 posto u roku od samo 30 dana, s više od 100 milijuna aktivnih korisnika. Privatna procjena vrijednosti kreće se između 18 i 20 milijardi dolara. To je znatno skromnije od ostalih u nizu, no Perplexity gradi drugačiji argument. Dok OpenAI i Anthropic prodaju temeljne modele i API pristup, Perplexity se pozicionira kao zamjena za Google pretraživanje, s jasno definiranom korisničkom bazom i enterprise pretplatama.

Srinivas je ipak priznao da Perplexity neće biti imun ako širi val AI IPO-a dočeka hladan prijem od investitora. Ako SpaceX, Anthropic i OpenAI razočaraju javna tržišta, Perplexityev 2028. mogao bi se pričiniti providnom odgodom, a ne strateškim odabirom.

Najveći test od dot-com ere

Procjene analitičara govore da bi kumulativni IPO-i ove godine mogli donijeti više od tri bilijuna dolara novih vrijednosti, pri čemu oko 88 posto otpada na AI i AI infrastrukturu. Za usporedbu, u valu tehnoloških IPO-a 2021. kapital je bio raspršen po softveru, biotehu, električnim vozilima, fintehu i kriptovalutama. Ovaj put gotovo je sve u jednoj industriji, što vjerojatno nije najpametnije, pa ta velika koncentracija nosi dvostruki rizik. Pozitivni scenarij jest da uspješna kotiranja otvaraju šire investitorske priljeve u AI sektor i postavljaju visoke tržišne multiplikatore za cijelu generaciju novih kompanija. Negativni je suprotan i jednako uvjerljiv: ako investitori zakažu pri prvim AI IPO-ima, val bi se mogao zaustaviti upravo u trenutku kad se čini da je tek počeo.

Analitičari PitchBooka upozoravaju da su OpenAI i Anthropic u nekakvoj 'utrci u računovodstvu godišnjih prihoda' i da će javna tržišta testirati ne samo brzinu rasta, nego i kvalitetu tih prihoda. Povjerljive prijave još drže financijske detalje izvan javnog pogleda. Kada S-1 dokumenti postanu dostupni, investitori će po prvi put u rukama imati revidirane račune tvrtki koje su dosad gradile valuacije isključivo na privatnim procjenama. Tada počinje pravi test.