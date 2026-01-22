Biznis i politika

Stan od 60 kvadrata vrjedniji od biznisa građenoga 30 godina

22. siječnja 2026.
Rizični kapital, ulaganja

Rizični kapital, ulaganja

foto Shutterstock
Miodrag Šajatović
Miodrag Šajatović

Downsizing, drastično smanjenje opsega poslovanja iako poduzeću još dobro ide, u ovim iščašenim vremenima za mnoge poduzetnike postaje racionalno rješenje

U sjeni nagađanja kojega će sljedećeg predsjednika neke države Donald Trump poželjeti oteti, koji će dio zemaljske kugle nakon Gaze i Grenlanda poželjeti anektirati i koju će svjetsku nagradu tražiti da mu dobitnik donese u Bijelu kuću, ipak se odvija ekonomski život. I događaju se nekakvi procesi. U Hrvatskoj, primjera radi, kad je o poduzetništvu riječ, sve je više primjera downsizinga. Razočarani, ali još ipak donekle racionalni osnivači manjih srednjih i većih malih tvrtki sve se češće odlučuju svjesno, bez prisile bankrota, drastično smanjiti svoje biznise.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Poduzetništvo#Downsizing #Prodaja Tvrtki#Obiteljski Biznis#Poslovanje U Hrvatskoj #Vlasnici Malih Poduzeća
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right