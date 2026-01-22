Stan od 60 kvadrata vrjedniji od biznisa građenoga 30 godina

Downsizing, drastično smanjenje opsega poslovanja iako poduzeću još dobro ide, u ovim iščašenim vremenima za mnoge poduzetnike postaje racionalno rješenje

U sjeni nagađanja kojega će sljedećeg predsjednika neke države Donald Trump poželjeti oteti, koji će dio zemaljske kugle nakon Gaze i Grenlanda poželjeti anektirati i koju će svjetsku nagradu tražiti da mu dobitnik donese u Bijelu kuću, ipak se odvija ekonomski život. I događaju se nekakvi procesi. U Hrvatskoj, primjera radi, kad je o poduzetništvu riječ, sve je više primjera downsizinga. Razočarani, ali još ipak donekle racionalni osnivači manjih srednjih i većih malih tvrtki sve se češće odlučuju svjesno, bez prisile bankrota, drastično smanjiti svoje biznise.