Damjan Geber: Zašto su arhitekti često loši poduzetnici?

Osnivač Brigade otvoreno o novcu, tabuima u struci, profitu kao psovci i arhitekturi kao ozbiljnom biznisu

U novoj epizodi Liderova podcasta gost je Damjan Geber, osnivač i izvršni direktor arhitektonskog studija Brigada, jedan od rijetkih arhitekata u Hrvatskoj koji otvoreno govori o arhitekturi kao poslu, a ne samo kao estetskoj ili umjetničkoj disciplini.

S novinarom i voditeljem Rokom Kalafatićem, Geber govori o tome zašto je u arhitektonskoj struci i dalje neugodno razgovarati o novcu, kako su niske plaće postale standard, zašto se profit doživljava kao izdaja struke te kako spuštanje cijena rada dugoročno uništava cijelu industriju. Otvoreno govori i o radu “na ruke”, investitorima koji plaćaju gotovinom, elitizmu u obrazovanju arhitekata te zašto mnogi arhitekti nikada ne nauče osnove vođenja biznisa.

Razgovaraju i o Brigadi kao svjesno uskospecijaliziranom studiju, o odbijanju javnih natječaja, radu isključivo s privatnim kapitalom, naplaćivanju znanja i konzultantskih usluga, ali i o psihologiji prostora, doživljaju kao ključnoj tržišnoj vrijednosti te zašto estetika bez poslovne logike ne donosi ni prihod ni održivost.

Ova epizoda nije razgovor o lijepim zgradama i interijerima, nego o realnosti arhitekture kao industrije, o odgovornosti prema ljudima koji u njoj rade i o tome zašto bi arhitekti morali prestati bježati od činjenice da je arhitektura – posao. Razgovor za poduzetnike, lidere, kreativce i sve koji se bave znanjem koje treba znati naplatiti.

