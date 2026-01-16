Prvi put više obrta nego d.o.o.-ova u Hrvatskoj

Broj obrta u Hrvatskoj u šest je godina porastao za više od 50 posto, a u 2025. otvoreno ih je više nego svih novih tvrtki zajedno

Sredinom prošle godine broj registriranih obrta u Hrvatskoj po prvi je put premašio broj društava s ograničenom odgovornošću. Budući da je taj trend nastavljen do kraja 2025. na kraju godine obrta je bilo 133.640 naspram 131.324 d.o.o-ova. Lani je do kraja prosinca bilo registrirano i 43.896 j.d.o.o.-a. Rast broja obrta lani je bio toliko izražen da ih je registrirano više (19.754) nego d.o.o.-ova (8.563) i j.d.o.o.-ova (5.761) zajedno.

Dio obrta, kao i tvrtki u međuvremenu je ugašen, no neto povećanje i dalje je veliko. Samo u posljednjih godinu dana, od prosinca 2024. do prosinca 2025., broj obrta povećan je 10.578, odnosno 8,6 posto, dok je u odnosu na 2019. rast dosegnuo 50,8 posto, odnosno gotovo 45.000 obrta

S obzirom na poreznu atraktivnost paušalnih obrta, razumljivo je da se najveći broj obrtnika odlučuje upravo za taj oblik poslovanja. U šest godina broj tzv. paušalaca povećan je za 88,5 posto.

- U prosincu 2024. godine u Republici Hrvatskoj 62,5 % obrtnika upisanih u RPO, odnosno njih 77.332, plaća porez na dohodak u paušalnom iznosu. U odnosu na prosinac 2023.godine, broj takvih obrtnika povećao se za 14,9 %, a u odnosu na prosinac 2019. godine, njihov se broj povećao za 88,5 % - navode iz Hrvatske obrtničke komore.

Kada je pak riječ o djelatnostima, iz HOK-a kažu kako tu nema iznenađenja.

- Tijekom godina najveći broj obrta kontinuirano bilježe Ceh uslužnog zanatstva i Ceh ugostiteljstva i turizma. Konkretno, u prosincu 2025. godine Ceh uslužnog zanatstva bilježi najveći udio u ukupnom broju obrta (57,9 %), a slijede ga Ceh ugostiteljstva i turizma (8,8 %), Ceh prijevoza osoba i stvari (8,5%), Ceh frizera, kozmetičara, njege tijela i fitnesa (8 %), Ceh proizvodnog zanatstva (7,3 %), Ceh trgovine (6,6 %) te Ceh Ribarstva, marikulture i poljodjelstva (2,9 %) - naveli su.

Gledano kroz godine, najveće povećanje obrta u posljednjih šest godina imalo je uslužno zanatstvo, gdje je broj obrta gotovo udvostručen (+90 %). Snažan rast vidljiv je i kod osobnih usluga poput frizera, kozmetičara i fitnessa (+62 %) te prijevoza osoba i stvari (+38 %). Proizvodno zanatstvo raslo je umjerenije (+23 %), dok su trgovina i ugostiteljstvo zabilježili pad, a ribarstvo i poljodjelstvo stagnaciju.