E-račune zaprimajte i fiskalizirajte pomoću mobilne aplikacije, brzo, jednostavno i bez dodatnih troškova

S početkom 2026., započela je obveza zaprimanja e-računa, koja se odnosi i na sve poduzetnike koji nisu u sustavu PDV-a, odnosno paušalne obrtnike

Od početka godine čak i oni koji tek od 2027. imaju obvezu slanja e-računa, od ove godine ih moraju moći zaprimiti. No, prije ulaska u sami proces zaprimanja e-računa, važno je razumjeti obveze paušalaca u sustavu fiskalizacije jer one ovise o vrsti kupaca s kojima posluju te o načinu naplate.

Za početak, paušalni obrtnik može poslovati s građanima (B2C) ili s poduzetnicima (B2B) ili državom (B2G). U B2C poslovanju, primjenjuje se Fiskalizacija 1.0, budući da je riječ o prometu prema krajnjem potrošaču, neovisno o načinu plaćanja, a paušalac u tom slučaju mora izdavati i istovremeno fiskalizirati račune. Ključna promjena je upravo to da se od 2026. obveza fiskalizacije proširuje na sve, bez obzira na način plaćanja (gotovinsko ili bezgotovinsko). Na snazi je i dalje obveza posjedovanja internog akta o fiskalizaciji za obveznike fiskalizacije 1.0 koji, između ostalog, sadrži popis poslovnih prostora, naplatnih uređaja i osoba ovlaštenih za izdavanje računa.

Besplatna mobilna aplikacija Kreiraj za eRačune

S druge strane, kada paušalci u B2B i B2G poslovanju naplatu provode isključivo transakcijski, posjedovanje internog akta nije obvezno, već se računi izdaju kao transakcijski B2B i B2G računi, bez fiskalizacije. Ipak, s početkom iduće godine izdavanje e-računa postaje obvezno i za njih, ali prilagodba toj promjeni već je krenula, barem u vidu obveze zaprimanja e-računa, dok su obrtnici koji su u sustavu PDV-a već duboko u obvezi izdavanja e-računa.

Mer grafika

Mnogi se zato pitaju - kako si olakšati nove zakonske obveze? Mikro poduzetnicima važno je brzo, jednostavno i što jeftinije odraditi sve ono na što ih zakon obvezuje, kako bi se mogli posvetiti vlastitom poslovanju. Upravo zato, mobilna aplikacija Kreiraj, servisa mer informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o., ubrzava i olakšava zaprimanje i fiskalizaciju e-računa kroz sučelje koje je intuitivno, jednostavno i lako za savladavanje.

U sklopu besplatnog paketa za zaprimanje eRačuna, korisnici dobivaju besplatnu web i mobilnu aplikaciju u kojoj mogu zaprimiti, fiskalizirati i arhivirati ulazne eRačune, i to sve u samo dva koraka – ugovaranje besplatnog paketa u merShopu i potvrda mera u FiskAplikaciji. Aktivacija besplatnog paketa bez ugovorne obveze gotova je u samo nekoliko minuta, nakon čega se korisnik prijavljuje u aplikaciju s korisničkim podacima, uz mogućnost korištenja multifaktorske autentifikacije, što značajno doprinosi sigurnosti korisničkog profila.

Mobilna aplikacija Kreiraj dostupna je za preuzimanje na Android i iOS uređajima putem Google Play-a i App Store-a.

Integracija s više od 600 ERP sustava

mer ima integraciju s više od 600 ERP sustava, što značajno ubrzava i optimizira vođenje računa, i olakšava knjigovodstvene izvještaje i kontrolu financija, kao i pripremu poreznih prijava. Kao vodeći informacijski posrednik za eRačune u Hrvatskoj, koji je prisutan na tržištu od 2013., mer posluje prema najvišim sigurnosnim standardima, što za korisnike znači da su njihovi podaci sigurni, sustav stabilan, a njihovo poslovanje usklađeno sa svim važećim propisima. Za slanje računa dosad ih je odabralo 75 tisuća korisnika, a za pomoć i upite tu je 80 agenata korisničke službe i AI asistentica Meri.