Tirolski i francuski recept: kako sačuvati stanove za lokalce

Umjesto zabrane kupnje strancima, europske regije ograničavaju povremeno stanovanje i dio novogradnje čuvaju za stalne stanovnike.

U Hrvatskoj je prema Nacionalnom planu stambene politike prazno 600 tisuća stanova, a u isto vrijeme nedostaje više od 230 tisuća stanova. Ovi naizgled potpuno proturječni podaci razotkrivaju ključni strukturni poremećaj hrvatskog tržišta nekretnina: problem nije samo u nedostatku sagrađenih kvadrata, nego u njihovoj namjeni, lokaciji ili cjenovnoj pristupačnosti.

Dok više od pola milijuna stambenih jedinica služi kao oblik štednje, vikendice za odmor ili jednostavno zjape prazne i zapuštene, mlađe obitelji i radnici ne mogu pronaći dugoročan i cjelogodišnji krov nad glavom po priuštivim cijenama.