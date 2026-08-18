Stanovanje

Tirolski i francuski recept: kako sačuvati stanove za lokalce

18. kolovoza 2026.
Zadar, Croatia - Aerial view of the old town of Zadar by the Adriatic sea with Church of St. Donatus and the Cathedral of St. Anastasia and blue sky on a bright summer morning

Zadar, Croatia - Aerial view of the old town of Zadar by the Adriatic sea with Church of St. Donatus and the Cathedral of St. Anastasia and blue sky on a bright summer morning

foto Shutterstock
Antonija Knežević
Antonija Knežević
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Umjesto zabrane kupnje strancima, europske regije ograničavaju povremeno stanovanje i dio novogradnje čuvaju za stalne stanovnike.

U Hrvatskoj je prema Nacionalnom planu stambene politike prazno 600 tisuća stanova, a u isto vrijeme nedostaje više od 230 tisuća stanova. Ovi naizgled potpuno proturječni podaci razotkrivaju ključni strukturni poremećaj hrvatskog tržišta nekretnina: problem nije samo u nedostatku sagrađenih kvadrata, nego u njihovoj namjeni, lokaciji ili cjenovnoj pristupačnosti.

Dok više od pola milijuna stambenih jedinica služi kao oblik štednje, vikendice za odmor ili jednostavno zjape prazne i zapuštene, mlađe obitelji i radnici ne mogu pronaći dugoročan i cjelogodišnji krov nad glavom po priuštivim cijenama.

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#Stambena Politika#Tržište Nekretnina#Prazni Stanovi#Turizam#Marko Dabrović#Tirol#Amsterdam#Prostorno Planiranje
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