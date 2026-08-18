Slovenska Ilirika postaje prvi 'remote' član Zagrebačke burze

Stjecanje statusa člana još ne znači početak trgovanja već je Ilirika obvezna u roku od tri mjeseca ispuniti uvjete za primanje u trgovanje

Slovensko investicijsko društvo Ilirika postalo je novi član Zagrebačke burze (ZSE) i to putem 'udaljenog pristupa', čime je po prvi put jedno inozemno investicijsko društvo steklo takav status na ZSE-u, priopćeno je u utorak.

Ilirika je jedno od vodećih slovenskih investicijskih društava s više od 35 godina iskustva na tržištu kapitala, a pristupanje prvog inozemnog investicijskog društva Zagrebačkoj burzi dodatno potvrđuje otvorenost hrvatskog tržišta međunarodnim tržišnim sudionicima te potencijal prekograničnog povezivanja regionalnih tržišta kapitala, istaknuli su sa ZSE-a.

Prvog 'remote' člana Zagrebačke burze pozdravila je i predsjednica Uprave ZSE-a Ivana Gažić kazavši da, osim što je ovo konkretan korak u smjeru snažnijeg povezivanja hrvatskog i slovenskog tržišta kapitala, posebno je značajan jer širi krug međunarodnih posrednika koji investitorima mogu omogućiti jednostavniji pristup hrvatskom tržištu.

– Istodobno, činjenica da su hrvatski članovi već niz godina prisutni na Ljubljanskoj burzi, a sada dobivamo i člana iz Slovenije na Zagrebačkoj burzi, pokazuje da povezivanje tržišta može i na ovoj razini izvrsno funkcionirati u oba smjera – dodala je Gažić u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Napominje se i da stjecanje statusa člana samo po sebi još ne znači početak trgovanja već je Ilirika obvezna najkasnije u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke o prijemu u članstvo ispuniti uvjete za primanje u trgovanje, kada će moći svojim klijentima početi pružati uslugu trgovanja na ZSE-u.