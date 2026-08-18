Prinosi na američke obveznice na najvišoj razini u 19 godina

Rastu prinosa na državni dug doprinijela je činjenica da se države za kapital natječu s kompanijama koje grade velike podatkovne centre

Prinosi na američke tridesetogodišnje obveznice poskočili su u utorak na najvišu razinu od 2007. godine jer su zastoji u pregovorima i strahovanja o eskalaciji u američko-iranskom ratu podigli cijene nafte iznad 90 dolara po barelu, rasplamsavši bojazni o inflaciji i uzdrmavši tržišta.

Zabrinutost zbog fiskalne potrošnje i pojačanog izdavanja duga također opterećuju tržišta obveznica, izvijestio je Reuters, čak i nakon što su relativno povoljni američki ekonomski pokazatelji u proteklom razdoblju trgovce potaknuli da snize prognoze o podizanju američkih kamatnih stopa.

Prinos na referentne američke desetogodišnje obveznice porastao je za 1,7 baznih bodova na 4,739 posto. Prinos na tridesetogodišnje obveznice poskočio je pak na 5,327 posto, dosegnuvši najvišu razinu u 19 godina. Rasprodaja obveznica proširila se i na Japan i u Europu, pri čemu je prinos na referentne japanske desetogodišnje obveznice poskočio na najvišu razinu u 30 godina.

Njemačke i francuske obveznice kliznule su u utorak za 0,2 posto. Prinos na njemačke desetogodišnje obveznice u ponedjeljak je dosegnuo najvišu razinu od svibnja 2011. godine, dok se prinos na francuske desetogodišnje obveznice popeo na najvišu razinu u 17 godina.

Rastu prinosa na državni dug doprinijela je činjenica da se države za kapital natječu s kompanijama koje grade velike podatkovne centre za umjetnu inteligenciju, ali i sve veći američki proračunski deficit te činjenica da guverner američke središnje banke (Fed) Kevin Warsh više ne iskazuje sasvim otvoreno svoj stav o monetarnoj politici, rekao je za Reuters stručnjak singapurske investicijske banke OCBC Vasu Menon.

– Porast prinosa na dugoročne američke obveznice rizik je koji investitori ubuduće moraju imati na umu... Ulagači u obveznice tim rizikom najbolje mogu upravljati ako se više okrenu kratkoročnijim obveznicama – rekao je Menon.

Pojačano zaduživanje

Rast prinosa na državni dug najviše potiče pojačano zaduživanje kompanija koje grade velike podatkovne centre, koje se vremenski poklopilo sa snažnom potrošnjom država, rekli su za Reuters investitori, budući da kupci traže veći povrat kako bi nastavili kupovati obveznice koje preplavljuju tržišta.

Investitore zabrinjavaju i rizici inflacije, osobito u uvjetima de facto blokade strateškog Hormuškog tjesnaca i zastojima u pregovorima o okončanju američko-iranskog sukoba.

Iran je objavio da će prijeći na 'potpuno ofenzivni' vojni položaj jer su diplomatski napori o potpunom okončanju rata došli do zida, rekao je za Reuters viši iranski dužnosnik, nakon što je Washington isključio produžetak primirja dogovorenog u lipnju.

Najbolji kratkoročni i srednjoročni scenarij i dalje je obustava energetskih tokova kroz Hormuški tjesnac uzrokovana time što obje strane polažu pravo na taj strateški plovni put, smatra Thierry Wizman iz australske investicijske banke Macquarie Group.

– Najgori je scenariji ponovno pokretanje fizičkih napada na najmanju provokaciju – rekao je Wizman.

Nedavno su na dvjema rasprodajama američke desetogodišnje obveznice postigle prinos od 4,683 posto, najviši u 19 godina, dok su tridesetogodišnje obveznice dosegnule prinos od 5,216 posto, najviši u 25 godina.

U većem dijelu proteklih 15 godina investitori su poslovali na tržištu na kojem su kamatne stope bile stabilne ili pak snižavane, što je kontinuirano podupiralo više cijene dionica, rekao je glavni tržišni strateg američke financijske kompanije Ameriprise Financial Anthony Saglimbene.

– Kad je riječ o dugoročnijim američkim obveznicama, investitori sve više uzimaju u obzir i zabrinjava ih rastuća vrijednost američkog duga i nedostatak fiskalne discipline – istaknuo je Saglimbene.