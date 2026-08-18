Strujni krug: Punjač za auto ne smije biti ozbiljan građevinski zahvat

Zbog novih bi pravila, procjenjuju u Udruzi, vlasnici električnih automobila mogli imati nekoliko stotina eura dodatnih troškova

Postavljanje punionice za električni automobil na obiteljskoj kući moglo bi ubuduće zahtijevati glavni projekt, posebne uvjete, potvrde javnopravnih tijela i stručni nadzor. To predviđa nacrt novog Pravilnika o građevinama i radovima za koje nije potrebna građevinska dozvola, koji je do 3. rujna na javnom savjetovanju.

Takvom se prijedlogu protivi Udruga vozača električnih vozila Strujni krug, koja traži da se kućne punionice za izmjenično punjenje do 22 kW izuzmu iz tog režima. Riječ je o punjačima kakvi se uobičajeno koriste za punjenje električnih automobila kod kuće.

Prema članku 9. stavku 2. nacrta, vlasnik obiteljske kuće koji na zid garaže želi postaviti punjač za vlastiti automobil morao bi izraditi glavni projekt, pribaviti posebne uvjete, uvjete priključenja i potvrde javnopravnih tijela, prijaviti početak građenja te uz prijavu priložiti GML zapis koordinata lomnih točaka. Predviđena je i obveza stručnog nadzora.

Iz Strujnog kruga upozoravaju da važeći pravilnik za postavljanje punionica ne propisuje takve obveze. Prema njemu, potvrde javnopravnih tijela traže se za radove za koje se izdaje uporabna dozvola, dok su punionice izrijekom navedene među radovima za koje uporabna dozvola nije potrebna.

Zbog novih bi pravila, procjenjuju u Udruzi, vlasnici električnih automobila mogli imati nekoliko stotina eura dodatnih troškova, a postavljanje punionice moglo bi se produljiti i na nekoliko mjeseci.

Istodobno, isti nacrt predviđa jednostavniji režim za neke druge zahvate. Bez građevinske dozvole i glavnog projekta, primjerice, mogla bi se postaviti oprema za grijanje, hlađenje ili klimatizaciju do 30 kW, ali i sustav za skladištenje do 4000 kilograma ukapljenog naftnog plina.

– Država je odlučila da je kutija na zidu garaže ozbiljan građevinski zahvat, a četiri tone plinskih boca nije. Mi ne tražimo da se bilo što izvodi bez kontrole i bez struke, već da se punjač za automobil tretira barem jednako blago kao klima uređaj koji ima veću snagu i koji isti pravilnik dopušta bez ijednog papira – priopćio je predsjednik Strujnog kruga Hrvoje Prpić.

Udruga predlaže da se oprema za izmjenično punjenje do 22 kW može postavljati bez građevinske dozvole i glavnog projekta, pod uvjetom da se priključuje na već izvedenu i ispitanu instalaciju. Snažnije punionice i oprema za istosmjerno punjenje ostale bi u strožem režimu.

Strujni krug upozorava i na europsku Direktivu 2024/1275 o energetskim svojstvima zgrada, koja od država članica traži da pojednostave i ubrzaju postupak postavljanja mjesta za punjenje u postojećim stambenim i nestambenim zgradama te uklone regulatorne prepreke, uključujući postupke izdavanja dozvola i suglasnosti. Rok za prijenos te odredbe u hrvatsko zakonodavstvo istekao je 29. svibnja 2026.